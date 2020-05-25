Sivasspor’a 2. kez virüs testi yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yayımladığı ´Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü´ kapsamında DG Sivasspor A takım futbolcularına ve teknik heyete ikinci kez Covid19 testi yapıldı.

Sivas İl Sağlık Müdürlüğü’nden Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’ne gelen ekip; Sivasspor tüm A takım futbolcularına, teknik heyete, idari kadroya, destek ekibe, tesislerde ve stadyumda görevli olan personellere ikinci kez yeni tip korona virüs testi yaptı.

Diğer yandan kırmızıbeyazlı takıma yapılan ilk korona virüs testleri negatif çıkmıştı.

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