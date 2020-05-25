Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü, testler negatif çıktı

<br>SİVAS, (DHA) DEMİR Grup Sivasspor'da bugün yapılan ikinci koronavirüs testlerinin sonucu da negatif çıktı. Kırmızı-Beyazlılar lig hazırlıklarını da sürdürdü. <br>12 Haziran'da başlaması planlanan için lig için çalışan Demir Grup Sivasspor, 1 günlük iznin ardından yeniden mesaiye başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman saat 1 saat 40 dakika sürdü. Dayanıklılık koşusuyla başlayan idman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dar alan oyun oynayan futbolcular, son bölümde ise yarım sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.<br>Sivas Valisi Salih Ayhan, kırmızı-beyazlıların antrenmanını ziyaret etti. Takımın bayramını tebrik eden Vali Ayhan, ziyaretin sonunda kaleci Mamadou Samassa'ya penaltı atışı da yaptı.<br>Demir Grup Sivasspor, yarın saat 10.30'da ve 17.30'da yapacağı çift antrenmanla Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına devam edecek.<br>Öte yandan kulüpte futbolcu, teknik heyet ve personele bugün yapılan ikinci koronavirüs testleri sonucunda da herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadı.DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN<br>2020-05-25 20:16:11<br>
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