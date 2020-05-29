Sivas’ta araç sayısı arttı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Sivas’ta 2020’nin Nisan ayında motorlu kara taşıtı sayısı önceki yılın ayına göre 422 adet artarak 161 bin 845’e ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Nisan ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı.

TÜİK verilerine göre Sivas’ta 2020’nin Nisan ayında motorlu kara taşıtı sayısı önceki yılın ayına göre 422 adet artarak 161 bin 845’e yükseldi.

Araçların 84 bin 77’sini otomobil, 32 bin 885’ini traktör, 26 bin 212’sini kamyonet, 7 bin 542’sini motosiklet, 6 bin 93’ünü kamyon, 3 bin 256’sını minibüs, bin 292’sini otobüs, 488’ini ise özel amaçlı araç oluşturdu.

2 bin 989 aracın devri yapıldı

TÜİK, 2020’nin Nisan ayında illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas’ta Nisan ayında 2 bin 989 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 2 bin 63’ünü otomobil, 45’ini minibüs, 7’sini otobüs, 432’sini kamyonet, 66’sını kamyon, 99’unu motosiklet, 1’ini özel amaçlı araçlar, 276’sını da traktör oluşturdu.

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