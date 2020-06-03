Sivasspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

<br>SİVAS, (DHA) -Demir Grup Sivasspor, 15 Haziran'da kendi sahasında oynayacağı Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü. <br>Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde öğlen kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından bire bir dayanıklılık çalışmaları yapan kırmızı-beyazlılar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.<br>Demir Grup Sivasspor yarın yapacağı çift antrenmanla Süper Lig'in 27'inci hafta maçında 15 Haziran Pazartesi günü saat 21.45'te sahasında oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına devam edecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ<br>-Antrenman görüntüleri DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN<br>2020-06-03 16:44:25<br>
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