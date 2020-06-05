Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Kızıldağ geçidi mevkinde meydana geldi. M.Y.Z. yönetimindeki 09 BY 264 plakalı otomobil geçide geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle şarampole devrildi. Otomobilin devrilmesi sonucu sürücü ile O.Z. ve İ.Z. araç içinde sıkıştı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve İmranlı Acil Yardım ve Kurtarma Derneği (İMAYKUD) ekipleri sevk edildi.

Otomobil içerisinde sıkışan 3 kişi, İMAYKUD ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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