Denizlispor Teknik direktörü Uygun: "Futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum"

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Sivasspor' karşı 10 mağlubiyet alan Denizlispor'da teknik direktör Bülent Uygun, "Güçlü bir takıma karşı neredeyse pozisyon vermeden 10 mağlup olsak da oynadığımız oyundan, göstermiş olduğumuz mücadeleden dolayı futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum" dedi.

Süper Lig'in 27. haftasında Denizlispor müsabakasından sahadan 10'lık yenilgiyle ayrılan Denizlispor'da Teknik direktör Bülent Uygun basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Müsabakanın 45. dakikasında talihsiz bir kırmızı kart gördüklerini belirten Uygun, "Öncelikle futbol adına güzel şeyler yapmaya çalıştık. 45. dakika da yaşadığımız talihsiz bir kırmızı kart olayından sonra iki periyotlu oyun taktiğini değiştirmiş, oyun stilini değiştirmeye çalışan ve maçın gidişatına göre de bir çok oyun anlayışını sahaya yansıtmaya çalışarak maçı kendi lehimize çevirebilmek için mücadele ettik. Yaklaşık 34 tane de gol pozisyonuna girmemize rağmen golle sonuçlandıramadık. Tabi takımımızda Adam, Barol, Iasec gibi çok önemli futbolcularımızın sakatlığının üzerine bir de takımızın oyun kurucusu Recep Niyaz'ında olmaması buraya böyle bir eksikle gelmek, ister istemez bizim oyun planlarımızı çok zorladı. Ama girdiğimiz gol pozisyonları, bu kadar güçlü bir takıma karşı neredeyse pozisyon vermeden 10 mağlup olsakta oynadığımız oyundan, göstermiş olduğumuz mücadeleden dolayı futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Sivasspor'a da başarılar diliyorum. Bu ligin 3. ve 16 haftadır içeride yenilmiyorlar, bu da önemli başarı. Zaten takımları da başarılı, o yüzden onlara da maçlarında başarılar diliyorum "dedi.

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