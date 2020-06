Dövüşçü 4 kız kardeş şimdi hakemlik yapıyor Sivas’ta Muaythai ve kickboxs gibi spor dalları ile ilgilenen 4 kız kardeş, hocalarının tavsiyesi üzerine muaythai bölge hakemi oldu

Sivas’ta muaythai ve kickboxs gibi spor dalları ile ilgilenen 4 kız kardeş, hocalarının tavsiyesi üzerine muaythai bölge hakemi oldu.

Kent merkezinde yaşayan Ayten, Hatice, Zekiye ve Nurten Aydın kardeşler eğitim aldıkları muaythai ve kickboxs sporlarından sonra muaythai hakemi olmaları ile dikkat çekiyorlar. Kız kardeşler muaythai ve kickboxs sporları için gittikleri spor merkezinde Muaythai ve Kickbox Milli Takım Antrenörü Ekrem Arıs hocalarının tavsiyeleri üzerine Sivas muaythai il temsilciliği tarafından açılan hakemlik seminerine katıldı. 4 kız kardeş semineri başarıyla tamamlayarak muaythai bölge hakemi olmayı başardı. En büyük destekçileri ise çok sevdikleri babaları oldu. Kız kardeşler yaklaşık 1 yıl sonra Türkiye muaythai yarışmalarını yönetebilecek.



"Bursa’dan seminere gelen hocalar çok şaşırmıştı"

Kardeşlerden Nurten Aydın, Bursa’dan seminere gelen hocaların çok şaşırdığını belirterek, “Burada çaba ve mücadelemizi hocamız görünce bu kabiliyetin bizde olduğunu gördü. Bize ‘hakem olur musunuz?’ diye sordu. Bizde tabi ki hocam neden olmasın dedik. Zaten sporu seven bir insanım ben. 5 yıldır falan yapıyorum. 2 yıl fitness yaptım. Geri kalan zamanımı da bu şekilde yaptım. Seviyorum dövüş sanatlarını. Hakemlikte güzel yerlere gelmek istiyorum. Ulusal olmak istiyoruz. Şuan muaythai ve kickboxs hakemliği yapıyoruz. Kickboxs'tan arta kalan zamanlarda buraya gelip hakemlik çalışıyoruz. Kız kardeşlerim ile beraber. Bursa’dan seminere gelen hocalar çok şaşırmıştı. ‘Biz ilk kez görüyoruz böyle bir şey’ demişlerdi” dedi.

Kardeşlerden Zekiye Aydın ise sporu seven biri olduğunu belirterek, “Sporu seven bir insanım. Gidelim kayıt olalım dedik. Sağolsun Ekrem hocada yardımcımız oldu. Bizde işlemlerimizi yaptırdık. Hakem adayı olduk, çok şükür” şeklinde konuştu.

Kız kardeşlerin babası Ömer Aydın, “Ben zevk alıyorum. Çalıştıran arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Çocuklarımda disiplinli bir şekilde bu işi devamlı takip edip geliyorlar” diye konuştu.

