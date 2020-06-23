Sivas'ta maske takmayanlara ceza

Japonlar sonunda bunu da yaptı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>SİVAS, (DHA) KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, maske takma zorunluluğu getirilen illerden Sivas'ta, 7 kişiye 900'er lira ceza kesildi.<br>Maske takma yasağının ilk uygulamaya koyulduğu illerden biri olan Sivas'ta dün polis ekipleri gün boyu denetim yaptı. Denetimde maske takmayan 7 kişiye 900'er lira olmak üzere toplam 6 bin 300 lira ceza uygulandı. Yetkililer, denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi. DHA-Genel Türkiye-Sivas Uğur YİĞİT<br>2020-06-23 11:47:04<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.