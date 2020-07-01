Sivas’ta 2 Temmuz trafik önlemleri Sivas olaylarının 27. Yıl dönümünde yapılacak anma etkinlikleri kapsamında kent merkezinde bazı caddeler ve sokaklar araç trafiğine kapatılacak

Sivas olaylarının 27. yıl dönümünde yapılacak anma etkinlikleri kapsamında kent merkezinde bazı cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatılacak.

Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “02 Temmuz 2020 Perşembe günü ilimizde yapılacak olan 2 Temmuz Anma Etkinliği 27. Yıl dönümü kapsamında; 01 Temmuz 2020 Çarşamba saat 22.00’dan itibaren; Hikmet Işık Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Caddesi, Eski Belediye Sokak, Afyon Sokak, Bankalar Caddesi, Aliağa Cami Sokak, Eski Orduevi önü, Bekir Sami Kunduk Caddesi üzerinde park edilmiş halde bulunan araçlar çekici marifetiyle kaldırılacaktır. 02 Temmuz 2020 Perşembe günü saat 07.00’ dan itibaren; Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Caddesi, Eski Belediye Sokak, Afyon Sokak, Bankalar Caddesi, Aliağa Cami Sokak, Eski Orduevi önü ve Bekir Sami Kunduk Caddesi trafiğe kapatılacak olup bu cadde ve sokak girişlerine araçların park edilmemesi, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için gerekli hassasiyetin gösterilmesi rica olunur“ ifadeleri kullanıldı.

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