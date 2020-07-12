Gürün'de otomobil devrildi, aynı aileden 5 kişi yaralandı

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Kadriye GÜLSOY/GÜRÜN(Sivas), (DHA) SİVAS'ın Gürün ilçesinde otomobilin takla atarak devrilmesi sonucu yaşanan kazada, aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Gürün-Malatya yolunda ilçe yakınlarındaki Çardak mevkisinde meydana geldi. Malatya'dan Gürün yönüne giden Abdurrahman Akbulut (57) yönetimindeki 58 ABN 185 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak devrildi. Kazada sürücü ile yanındaki aynı aileden Keziban (53), Tuğçe (24), Keremcan(22) ve Muhammed Tarık Akbulut (27) yaralandı. Çevdekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas / Gürün Kadriye GÜLSOY

2020-07-12 18:12:49



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