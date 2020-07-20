“Şehri Sultandan Kareler” yarışmasında katılım süresi uzatıldı Sivas Valiliği himayesinde Sivas Kültür AŞ’nin koordinesinde düzenlenen “Şehri Sultandan Kareler” isimli ulusal fotoğraf yarışmasına başvuru süreci pandemi dolayısıyla uzatıldı.

Sivas Valiliği himayesinde Sivas Kültür AŞ’nin koordinesinde düzenlenen “Şehri Sultandan Kareler” isimli ulusal fotoğraf yarışmasına başvuru süreci pandemi dolayısıyla uzatıldı.

Sivas Valiliği himayesinde Sivas Kültür AŞ’nin koordinesi ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu, Sivas 4 Eylül Fotoğraf Sanatı Derneği'nin katkıları ile düzenlenen “Şehri Sultandan Kareler” isimli ulusal fotoğraf yarışması başvuruları pandemi dolayısıyla 25 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatıldı.



Yarışma ödül töreni 4 Eylül’de yapılacak



Yarışma takviminin 4 Eylül haftası içerisine alındığını hatırlatan Sivas Valisi Salih Ayhan, "İlimizin zenginliklerini yansıtan, Sivas'ı en iyi anlatan kareler ile güzel bir etkinlik gerçekleştireceğiz. Şehirlerin Sultanı Sivas için düzenlenen yarışmada en güzel fotoğrafları seçmek için jürimizin bir hayli zorlanacağını düşünüyorum. Koronavirüs nedeniyle yarışmamıza gelen erteleme taleplerini dikkate aldık ve süreyi uzattık. Yarışmamıza son başvuru tarihimiz 25 Ağustos, jüri toplanma tarihimiz 28 Ağustos, sonuç bildirim tarihimiz 30 Ağustos, ödül törenimiz ise 4 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşecek " dedi.



Düzenlenen faaliyetin Sivas’ın tanıtımı adına önemli olduğunu dile getiren Vali Ayhan, "Amacımız o anları yakalamaktır. Sivas Valiliğinin geleceğe dönük çalışmalarında fotoğraf sanatını kullanarak ileriye güzel bir miras bırakmak da hedeflerimiz arasındadır " ifadelerini kullandı.



Yarışma başvuruları ve sonuçları için Sivas Valiliğinin ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonunun web sitelerinin kullanılacağını hatırlatan Vali Ayhan, "Yarışmada İzzet Keribar, İbrahim Zaman, Özer Kanburoğlu, Ozan Sağdıç ve Levent Erdinç seçici kurul üyeleri olarak görev aldılar. Ödüllü yarışmada birinciye 10 Bin TL, ikinciye 8 Bin TL, üçüncüye 5 Bin TL verilecek. Mansiyon ödülü 2 Bin TL (6 Adet), özel ödül de Bin TL olarak belirlendi. Yarışmada sergileme ve satın alma ödülü de olacak. Bu bol ödüllü yarışmayı fotoğraf sevenlerin kaçırmamasını temenni ediyorum " diye konuştu.



Her katılımcı 4 fotoğraf ile yarışmaya katılabiliyor



“Şehri Sultandan Kareler” isimli ulusal fotoğraf yarışması dijital kategoride renkli fotoğraf olmak üzere tek bölüm şeklinde gerçekleştiriliyor. Yarışmaya 18 yaşını doldurmuş tüm fotoğraf severler en fazla 4 fotoğraf ile ücretsiz katılabiliyor. Sivas il sınırları içinde çekilmiş fotoğraflar yarışmaya kabul edilirken daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül (derece, mansiyon, özel ödül) almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren eserler yarışmaya dahil olamıyor. Yarışmaya katılacak eserlerde de çekim tarihi aranmıyor.

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