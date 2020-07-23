'Koronavirüsün hayvandan bulaştığını gösteren vakamız yok´



SİVAS, (DHA)SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Seyda Şahin, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yaptığı açıklamada, koronavirüsün hayvandan bulaştığını gösteren bir vaka bulunmadığını, ancak yine de tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini ifade etti.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Seyda Şahin, pandemi sürecinde kurban kesimi ile ilgili açıklamada bulundu. Şahin, dünyanın pandemiden dolayı olağanüstü bir dönemden geçtiğini ve bu koşullarında ilk defa bir Kurban Bayramı kutlanacağını söyledi. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tedbirin elden bırakmaması gerektiğini ifade eden Şahin koronavirüsün, damlacık ve temas yoluyla, hasta insandan duyarlı insanlara bulaşan bir hastalık olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Kurbanlık hayvanlarda, bugüne kadar koronavirüsün bulaştığını gösteren bir kanıt yoktur. Dolayısıyla, bu zamana kadar görülmüş veya bildirilmiş herhangi bir vakamız yoktur. Ancak, bu durum tedbiri elden bırakmayı gerektirmiyor. Kurban satış, kesim, parçalama ve dağıtım aşamalarında ve bayramlaşma esnasında yoğun bir insan hareketliliği olacaktır. Bu bağlamda, hayvanlardan ziyade insandan insana bulaşma söz konusu olabileceği için, fiziksel mesafenin korunması, maskenin doğru takılması ve temizlik kurallarına uyulması çok önemli olacaktır."

'TOKALAŞARAK SATIŞ İŞLEMİ YAPILMAMALI'

Hayvan satış yerlerine vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerinde olanların girmemesi gerektiğini belirten Şahin, "8 metrekarelik alana giriş satıcı veya müşteri olacak şekilde kontrollü sağlanmalıdır. Hayvan satış yerlerine girenlerin ateşi ölçülmeli, vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerinde olanların girişlerine izin verilmemeli, maske takılmalı, fiziksel mesafeye uyulmalı ve el temizliğine özen gösterilmelidir. Kurban Bayramı'nda bir gelenek olan tokalaşarak hayvan satış işlemi bu bayramda olmamalıdır. Kurban kesim işlemi Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından önceden belirlenen, standartları kontrol edilen ve yetkilendirilmeleri sağlanan yerlerde gerçekleştirilmelidir. Kesim alanına hayvan sahiplerinin girişi engellenmeli, sadece bir hayvan sahibi veya hissedarı sosyal mesafeye dikkat edilerek kesim yerine alınmalıdır. Kesimhaneler önünde kalabalık oluşumunu önlemek için bu yıl kesimler randevu usulü gerçekleştirilecektir. Bayramın birinci gününde kurban kesim alanlarında aşırı yoğunluk yaşanmaması için kurban kesiminin diğer günlerde de yapılabileceği unutulmamalıdır" dedi.

'HER KESİMDEN SONRA ELDİVEN DEĞİŞTİRİLMELİ'

Kesim alanlarında görevli kasap ve yardımcı personelin kesimden önce koronavirüs yönünden sağlık kontrolünden geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, "Her bir hayvan kesiminden sonra eldiven değiştirilmeli, kesim aletlerinin temizlenmesine dikkat edilmelidir. Kesim, parçalama ve paketleme aşamalarında temizlik kurallarına maksimum dikkat edilmeli, fiziksel mesafe korunmalı ve en az iki metre aralıklarla bariyer oluşturulmalıdır. Kurban kesimi sonucu elde edilen etler ve tüketilebilir sakatatlar, kurban sahiplerine ayrı ayrı ve gıda ambalajına uygun paketli bir şekilde teslim edilmelidir. Kesim yerlerindeki deri, işkembe, ayak gibi yan ürün ve atıkların hem insan sağlığı ve hem de çevre sağlığı açısından risk oluşturmaması için gerekli önlemler alınmalı ve uygun bir şekilde bertaraf edilmesi sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Dr Şahin ayrıca, etin eve getirildikten sonra parçalar halinde tepsilere yerleştirilmeli, yeterince oksijen alması sağlanarak, artı 4 derecede dinlendirilmesi gerektiğinin altını çizerek, etin hayvan kesilir kesilmez hemen tüketilmesinin uygun olmadığını, en az yine artı 4 derecede 12 veya 24 saat dinlendirdikten sonra tüketime sunulmasının sağlık açısından önemli olduğunu belirtti.DHA-Sağlık Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2020-07-23 15:55:25



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