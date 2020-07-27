Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş´a veda



SİVAS / DHADemir Grup Sivasspor, Emre Kılınç'ın ardından Mert Hakan Yandaş'la da yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"3 sezon boyunca Demir Grup Sivasspor'umuzda forma giyen; azmiyle, hırsıyla ve çalışkanlığıyla güzel anılar paylaştığımız Mert Hakan Yandaş´a kulübümüze yaptığı tüm hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonra ki kariyerinde başarılar dileriz. Her şey gönlünce olsun Mert Hakan."DHA-Spor Türkiye-Sivas

2020-07-27 11:42:49



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