Sivasspor kan bağışına destek istedi

Süper Lig ekiplerinden DG Sivasspor, kan bağışı kampanyasına destek istedi.
Kırmızıbeyazlı ekibin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda tüm taraftarlardan Türk Kızılay'ın yürütmüş olduğu kan bağışına destek verilmesi istenildi.
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
“Haydi Demir Grup Sivasspor taraftarı iyilik aşkına, kan bağışına. Tüm dünyada yaşanan Kovid19 salgını ve yaz dönemi nedeniyle kan bağışlarında düşüş yaşanmaktadır. Kan stoklarının sürekliliğini sağlayabilmek için sizleri 1 ünite kan bağışı yaparak 3 kişinin hayatının kurtarılmasına vesile olmaya davet ediyoruz. En yakın kan bağış noktasını öğrenmek için www.kanver.org sitesini ziyaret edebilirsiniz.”
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.