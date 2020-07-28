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Covid-19 korkusu ile Kurban pazarları boş kaldı Pandemi nedeniyle bu yıl kurban pazarlarında hayvan sayısı önceki yıllara kısayla 3’te 1 oranında geriledi Alıcılar kurbanlık hayvanlarını Pazar yerine köylerden almayı tercih etti, pazarlarda ise neredeyse hayvan kalmadı

İHA

Pandemi nedeniyle bu yıl kurban pazarlarında hayvan sayısı önceki yıllara kısayla 3'te 1 oranında geriledi.

Covid-19 korkusu ile Kurban pazarları boş kaldı Pandemi nedeniyle bu yıl kurban pazarlarında hayvan sayısı önceki yıllara kısayla 3’te 1 oranında geriledi Alıcılar kurbanlık hayvanlarını Pazar yerine köylerden almayı tercih etti, pazarlarda ise neredeyse hayvan kalmadı

Pandemi nedeniyle bu yıl kurban pazarlarında hayvan sayısı önceki yıllara kısayla 3’te 1 oranında geriledi.
Sivas’ta Covid19 saldığı kurbanlık alış satımlarında değişikliklere neden oldu. Yetiştiriciler, salgın nedeniyle pazarın açılmayacağını düşünüp ellerindeki hayvanları önceden kesime verdi. Yine salgın nedeniyle kurban pazarına gitmeye çekinen alıcılar ise kurbanlıklarını köylerden almayı tercih etti. Bu nedenle Sivas’ta kurban pazarında kurbanlık sayısı önceki yıllara oranla bir hayli düştü. Pazarda hayvan sayısının az olması ile satışların iyi geçmesine neden oldu. Pazarda neredeyse kurbanlık kalmadı.

Kurbanlık kalmadı
Kurbanlık satıcısı Mehmet Sönmez pazarda hem büyük baş hem de küçükbaş hayvan miktarının önceki yıllara oranla bir hayli düştüğünü belirtti. Yüksel Ağca isimli yetiştirici ise yaptığı açıklamada, Covid19 korkusunun kurbanlık sayısının azalmasına neden olduğunu ifade edip, “Covid19 dolayısı ile bu yıl hayvan pazarındaki kurbanlık sayısında ciddi bir düşüş var. Birçok satıcı hayvanlarını kurandan önce kesime verdi. Virüs nedeniyle pazarın açılmasına izin verilmez korkusu ile kurbanı beklemediler. Birçok vatandaşımız da virüsten korktukları için pazara gelmeyin kurbanlıklarını köylerden almayı tercih etti. Birçok vatandaşımız da bu yıl kurbanlarını gidip köylerinde kesecek. Bu yıl fiyatlarda uygun. Geçtiğimiz yıl 10 bin liraya satılan hayvanlar bu yıl 12 bin liraya satıldı. Satıcılarımızın çadırlarında da mal kalmadı. Varsa da birkaç hayvan kalmıştır” dedi.

Covid19 korkusu köylere yönlendirdi
Ertuğrul Gül isimli satıcı, alıcıların Covid19 korkusu ile pazara gelmek istemediğini belirtip, “Çok şükür elimizde mal kalmadı. Arkadaş çadırını kapattı. Benimde elimde birkaç hayvan kaldı. Şuan pazarda mal kalmadı. Pazarda hayvanda yok, millette yok. Millet virüsten çekindiği için pazara gelmek istemiyor. Etin kilosu 42 liraya çıkmıştı. Bu yüzden birçok arkadaş hayvanlarını kestirdi. Bu nedenle hayvan az oldu” dedi. Abdullah Özönder isimsi satıcı ise şunları kaydetti, “Hayvan sahipleri koronadan korktukları ve bu yıl et fiyatı yüksek olduğu için hayvanlarını, Ramazan’da ve Ramazan sonrasında kestirdi. Kurban almak isteyen vatandaşlarımızda hayvanlarını pazara gelmek yerine köylerden almayı tercih etti. Şükürler olsun bizimde elimizde hayvan kalmadı”

Covid19 pazarlık kültürünü de değiştirdi
Kurban pazarında Covid19 sadece satışları etkilemedi. Salgınla birlikte pazarlık kültüründe de değişiklikler oldu. Alıcılar ve satıcılar geçmişte olduğu gibi el ele tutuşup sert pazarlıklara girmedi. Sosyal mesafe kuralları gereği alıcı ve satıcılar 1 metrelik plastik bir çubuğun uçlarına tutarak pazarlıklarını gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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