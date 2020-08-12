Sivas’ta 2020-2021 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları devam ediyor Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, ilçe milli eğitim müdürleri ve il merkezindeki okul müdürleri ile online toplantı gerçekleştirdi, toplantıda yeni eğitim-öğretim yılı ile ilgili yapılan planlamalar ve salgın dolayısıyla uygulanacak tedbirler masaya yatırıldı

Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden ilçe milli eğitim müdürleri ve il merkezindeki okul müdürleri ile bir araya geldi.
Kurslarda Öğretimin Planlanması ve Rehberlikte Üstünleşme (KÖPRÜ) Projesi, Liselere Geçiş Sistemi’nde (LGS) alınan sonuçlar, korona virüs salgını sürecinde gerçekleştirilen çalışmalar ve online eğitimlerin değerlendirildiği toplantılarda yeni eğitimöğretim yılı ile ilgili yapılan planlamalar ve salgın dolayısıyla uygulanacak tedbirler masaya yatırıldı.
Toplantılarda ilçe milli eğitim müdürleri ve okul müdürleri yeni eğitimöğretim yılına ilişkin görüş ve önerilerini dile getirdi.
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