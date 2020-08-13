Sivassporlu Muammer Yıldırım, sağlık kontrolünden geçti

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DG Sivasspor’un file bekçilerinden Muammer Zülfikar Yıldırım sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Yıldırım; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

29 yaşındaki kalecinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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