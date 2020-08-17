Gölova ilçesinde ormanlık alanlarda da mangal, semaver ve ateş yakmak yasaklandı Sivas’ın Gölova ilçesinde 1 mesire alanı hariç bütün ormanlık alanlarda; mangal, semaver ve ateş yakmak yasaklandı

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Sivas’ın Gölova ilçesinde 1 mesire alanı hariç bütün ormanlık alanlarda mangal, semaver ve ateş yakmak yasaklandı.

Konuyla ilgili Gölova Kaymakamlığından yapılan sosyal medya paylaşımında, “Sivas İli Gölova İlçesi Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu toplanarak kararlar aldı. Bu kararlar neticesinde; İlçemiz Canköy Mesire Alanı

haricindeki bütün ormanlık alanlarda; mangal, semaver ve ateş yakmak yasaklanmıştır“ ifadeleri kullanıldı.

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