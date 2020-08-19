İtfaiye eri olmak için ter döktüler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İtfaiye eri olmak için ter döktüler

DHA

İtfaiye eri olmak için ter döktüler


Uğur YİĞİT/ SİVAS, (DHA)- SİVAS Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 67 yeni itfaiye eri alımı için 335 adayı mülakata çağırdı. Sözlü mülakatlar ve sporda zorlu parkurda adaylar başarılı olmak için çabaladı.
Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesine alınacak 67 itfaiye eri için başvuran 335 kişi 2 gün süreyle yapılan sözlü ve bedensel yeterlilik sınavlarına katıldı. Sınavların ilk gününde 165 ikinci gününde ise kalan itfaiye eri adayları zorlu parkurlarda mücadele verdi. Sosyal mesafe, hijyen, maske kurallarına uyularak gerçekleştirilen mülakatta adayların tek tek ateş ölçümleri yapıldı. Adaylara itfaiye personeli tarafından çay ve poğaça ikram edildi. İlk olarak adaylar itfaiye aracıyla sürüş testine tabi tutuldu. Ardından spor mülakatında adaylar zorlu parkurda ter döktü. İstenmeyen kazaların oluşabilmesi ihtimaline karşı sağlık ekipleri de hazır bekletildi. Spor parkurunu başarıyla tamamlayan adaylar daha sonra sözlü mülakata alındı.
İstanbul'dan gelerek mülakata katılan Enes Oktaylı, "Sivas Belediyesi itfaiye eri alımını duyunca ben de başvurmak istedim. İtfaiyecilik okulu mezunuyum. Böylece kendimi deneme fırsatı buldum. Bizi araç sürüş testine spor ve sözlü mülakata tabi tuttular. Devamlı araç kullandığım için sürüş testinde zorlanmadım. Spor mülakatında elimden geldiğince hızlı olmaya çalıştım. Sözlü mülakatta ise bildiğim sorulara cevap verdim. Gayet iyi geçti, memnun kaldım" dedi.
Mülakata katılan Samet Biçil ise, "Araç sürüş testinden başarıyla geçtiğimi düşünüyorum. Spor parkuru biraz zorluydu. Bu aşamada baya bir teste tabi tutulduk. Ama yine de çok güzel geçti. Hem eğlendik hem parkurumuzu tamamladık. Korona salgını nedeniyle burada ciddi önlemler almışlar. Sık sık bizleri uyardılar. Bizler de dikkat etmeye çalıştık, güzel geçti, emek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
DHA-Genel Türkiye-Sivas Uğur YİĞİT
2020-08-19 14:00:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rıza Çalımbay: İnşallah Avrupa'da çok başarılı olacağız
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay: İnşallah Avrupa'da çok başarılı ...
Çalımbay: “Avrupa’da çok başarılı olacağız” Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: “Sıkıştırılmış bir lig olacak” “3-4 oyuncu daha alarak transferi kapatacağız”
YEREL HABERLER Çalımbay: “Avrupa’da çok başarılı olacağız” Sivasspor ...
Restorasyona vali incelemesi Sivas Valisi Salih Ayhan, restorasyondaki tarihi Kız köprünün üzerinde iş makinasının yer aldığı fotoğrafların sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışmayı durdurup konuyla ilgili inceleme başlattı
YEREL HABERLER Restorasyona vali incelemesi Sivas Valisi Salih ...
800 yıllık tarihi köprüye kepçeli müdahaleye idari soruşturma
YEREL HABERLER 800 yıllık tarihi köprüye kepçeli müdahaleye idari ...
Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
335 aday itfaiye eri olabilmek için ter döktü Sivas Belediyesi, İtfaiye Müdürlüğü kadrosunu güçlendirmek için gerekli şartları taşıyan 67 yeni itfaiye eri alımı için 335 adayı mülakata çağırdı
YEREL HABERLER 335 aday itfaiye eri olabilmek için ter döktü Sivas ...
Bu belirtiler varsa Lohusa sendromu yaşıyor olabilirsiniz Dikkat! Sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan hastalarda daha çok görülüyor Op. Dr. Kerime Nazlı Salihoğlu, Lohusalık Sendromu hakkında önemli bilgiler vererek bu sendromu yaşayan annelere uyarılarda bulundu
YEREL HABERLER Bu belirtiler varsa Lohusa sendromu yaşıyor ...
Vaka sayılarının attığı Sivas’ta denetimler sıkılaştırıldı Sivas’ta Korona virüsü vaka sayılarının artmasıyla il genelinde denetimler arttırıldı
YEREL HABERLER Vaka sayılarının attığı Sivas’ta denetimler ...
Elektriği doğadan kendisi üretti, Türk bayraklarını aydınlatmayı başardı Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde vatan ve bayrak aşığı Ahmet Özdemir, topladığı atık malzemelerden geliştirdiği sistemlerle elektrik üretmeyi başarıp çevresindeki Türk bayraklarını gece aydınlatmayı başardı
YEREL HABERLER Elektriği doğadan kendisi üretti, Türk bayraklarını ...
33 Milyon metre küp su depolayacak Sivas’ta yapımı devam eden Gemerek Kartalkaya barajı 33 milyon metreküp su depolayarak 38 bin dekar tarım arazisini suyla buluşturacak
YEREL HABERLER 33 Milyon metre küp su depolayacak Sivas’ta yapımı ...
Sivas'ta 2 köy ve 1 mezra karantinaya alındı
YEREL HABERLER Sivas'ta 2 köy ve 1 mezra karantinaya alındı
Sivas'ta 2 köy bir mezra karantinaya alındı Sivas'ta korona virüs tedbirleri kapsamında 2 köy ve bir mezra karantinaya alındı
YEREL HABERLER Sivas'ta 2 köy bir mezra karantinaya alındı Sivas'ta ...
Sivasspor yeni sezona tam gaz hazırlanıyor
YEREL HABERLER Sivasspor yeni sezona tam gaz hazırlanıyor
Otomobil yoldan çıktı: 4 yaralı Sivas’ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Otomobil yoldan çıktı: 4 yaralı Sivas’ın Şarkışla ...
Sivas'ta KBRN tatbikatı, gerçeğini aratmadı
YEREL HABERLER Sivas'ta KBRN tatbikatı, gerçeğini aratmadı
Sivas'taki tatbikat soğuk savaş dönemi filmlerini aratmadı Sivas'ta gerçekleştirilen Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tatbikatı soğuk savaş dönemi filmlerini aratmadı
YEREL HABERLER Sivas'taki tatbikat soğuk savaş dönemi filmlerini ...
Sivas 2023 yılında yeni hastanesine kavuşacak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, yapımı devam eden yeni üniversite hastanesini 2023 yılında hizmete açmayı planladıklarını söyledi
YEREL HABERLER Sivas 2023 yılında yeni hastanesine kavuşacak Sivas ...
Sivas'ta köy, mahalle ve sokakta uygulanan karantina sona erdi
YEREL HABERLER Sivas'ta köy, mahalle ve sokakta uygulanan karantina ...
Koronavirüs testinin pozitif olduğunu öğrendi, hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Koronavirüs testinin pozitif olduğunu öğrendi, ...
Düğünde Covid-19 tedbirlerine uymayanlara ceza yağdı Sivas’ın Gürün ilçesinde düğünde Covid-19 tedbirlerine uyulmaması nedeniyle 10 kişiye toplamda 31 Bin 500 TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Düğünde Covid-19 tedbirlerine uymayanlara ceza ...
Düğünde koronavirüs tedbirlerine uymayan 10 kişiye para cezası
YEREL HABERLER Düğünde koronavirüs tedbirlerine uymayan 10 kişiye ...
Çalıştırmak isterken alev alan otomobil yandı
YEREL HABERLER Çalıştırmak isterken alev alan otomobil yandı
Aracı yanan yaslı adamın imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti
YEREL HABERLER Aracı yanan yaslı adamın imdadına çevredeki ...
Fotoğraf tutkusu çobana, 25 bin TL harcattı Sivas’ın Divriği ilçesinde çobanlık yapan Ümit Yalçın’ın fotoğraf tutkusu ona 25 bin TL harcattı. Çektiği fotoğraflarla profesyonel doğa fotoğrafçılarına taş çıkartıyor Yalçın’ın doğa ve fotoğraf sevgisi zehirli yılanlarla bile dostluk kurmasını sağladı, eline aldığı zehirli yılanlarla izleyenlerin yüreklerini ağızlarına getiriyor
YEREL HABERLER Fotoğraf tutkusu çobana, 25 bin TL harcattı Sivas’ın ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X