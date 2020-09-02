Marco Rossi: "Zorlu bir maç bizi bekliyor" Macaristan Milli Takım teknik direktörü Marco Rossi: "Türk milli takımında iyi oyuncular var"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marco Rossi: "Zorlu bir maç bizi bekliyor" Macaristan Milli Takım teknik direktörü Marco Rossi: "Türk milli takımında iyi oyuncular var"

İHA

Marco Rossi: "Zorlu bir maç bizi bekliyor" Macaristan Milli Takım teknik direktörü Marco Rossi: "Türk milli takımında iyi oyuncular var"

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’taki ilk maçında yarın Türkiye ile karşılaşacak Macaristan Milli Takım’ında teknik direktör Marco Rossi, yarın oynanacak olan maçın zor geçeceğini söyleyerek, "Çok zorlu bir grubuna geldiğimizi düşünüyorum. Türkiye, Sırbıstan ve Rusya gibi çok zorlu rakiplerimizle maçlar oynayacağız" dedi.
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’taki ilk maçında Türkiye ile karşılaşacak olan Macaristan Milli Takım Teknik Direktörü Marco Rossi, futbolcu Filip Holender ile maçın oynanacağı Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda bir basın toplantısı düzenledi. Rossi, zorlu rakiplerle maç yapacaklarını ifade ederek, “Bu ilk Uluslar Ligi maçımız olacak. Üçüncü seviyeden ikinci seviyeye çıktık. Zorlu bir maç bizi bekliyor. Çok zorlu bir grubuna geldiğimizi düşünüyorum. Türkiye, Sırbıstan ve Rusya gibi çok zorlu rakiplerimizle maçlar oynayacağız. Yarın ilk maçımızı oynayacağız. Hepimiz biliyoruz ki rakibimiz Türkiye'de üst liglerde yüksek seviyede yıldız oyunculara sahip" şeklinde konuştu.

"Çok zorlu bir süreçti"
Uzun zamandır maç oynamamalarının dezavantaj olduğunu ifade eden Marco Rossi, "Çok zorlu bir süreçti. Tüm meslektaşlarımız aynı sorundan muzdarip oldu. Neredeyse 10 ay maç oynanmadı. En son kasım ayında oynanmıştı. Birçok oyuncuyla sadece 3 antrenman yapabildik. Takım içerisinde bu nedenle birçok yeni oyuncumuzda var. Bu açıdan bakacak olursak rakip takım biraz daha avantajlı çünkü birbirlerini daha iyi tanıyan daha uzun süre birbirleriyle oynamış oyunculara sahipler ama futbol bu beklenmedik şeylerin gerçekleşebileceği bir oyun biz de tüm özgüvenimizi sahaya yansıtacağız. Bu maçı oynadıktan üç gün sonra bir maçımız daha var ve daha sonra ekim ayında yapacağımız maçlar çok daha önem kazanacak. Artık Avrupa'ya katılıp, katılmayacağımızı belirleyecek maçlardır. Kendi Macar ligimizde 3 maç oynamış bir çok oyuncuya sahibiz. Aynı zamanda diğer liglerde de oynayan bazı maçlarda oynayan oyuncularımız var. Ama bence sahada asıl fark oluşturacak olan şey kalitedir. Nasıl organize olduğunuz, konsantre ve motive olduğunuzdur" ifadelerini kullandı.

"Türk milli takımında iyi oyuncular var"
A Milli Futbol Takımı'nı yakından tanıdığını vurgulayan deneyimli teknik adam, "Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz, Ozan Tufan gibi çok iyi oyuncuları var. Tek tek hepsini sayabilirim. Bütün hücum bölgesine özel önlem alamayız. Rakibimizin bütün gücünü biliyoruz. Gerçekten ne kadar etkili silahlara sahip olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda savunma hattında da Juventus'ta oynayan Merih, Leicester City'de oynayan Çağlar tek tek isimlerini sayabilirim. Bizim de bireysel anlamda güçlü oyuncularımız var. Önemli olan elimizden geleni yapmak, iyi organize olmak, sahada tam konsantre çıkıp rakibimize sorunlar çıkarmak istiyoruz" diye konuştu.

"Seyircisiz futbol benim hoşuma gitmiyor"
Korona virüs nedeniyle maçın seyircisiz oynanacağını değerlendiren, Rossi, "Daha önceki maçlara öncelik verirsek Hırvatistan'da, Galler'de inanılmaz atmosfer vardı. Karşılaştırırsak Türk seyircileri hem Galler hem de Hırvatistan seyircisinden kat ve kat daha ateşlidir. Bizim için tabi ki de kötü diyemem fakat futbol bence halkın sporudur ve seyircisiz futbol benim hoşuma gitmiyor. Ama bu maçın özeline gelecek olursak bizim için bir eksik değil" değerlendirmesini yaptı.

Holender: "Zorlu maç bizi bekliyor"
Macaristan Milli Takımı’nın forvet oyuncusu Filip Holender ise, yarın oynanacak olan maçın zor geçeceğini söyleyerek, "Zorlu bir maç olacağını şimdiden biliyoruz. Ne kadar iyi oyunculara sahip hepsini gayet iyi tanıyoruz. Elimizden geleni yapıp buradan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz. Pandemi öncesi formuma döndüğümü düşünüyorum. Ligleri çoktan başlamış bir kaç hafta oynamış oyuncular var. Sezon öncesi hazırlık yapan ve halen de ligleri başlamamış oynamayan oyuncular var. Uzun ve zorlu bir süreç oldu. Ama bence milli takım maçlarının başlaması bizim için önemli bir fırsat" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Atatürk'ün Sivas'a gelişi temsili olarak canlandırıldı
YEREL HABERLER Atatürk'ün Sivas'a gelişi temsili olarak ...
Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi: Rakibimizin gücünü biliyoruz
YEREL HABERLER Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi: Rakibimizin ...
A Milli Takım, Macaristan maçına hazır
YEREL HABERLER A Milli Takım, Macaristan maçına hazır
Şenol Güneş: "Hakan Çalhanoğlu marka değeri büyük bir oyuncu" A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: "Macar kadrosunda iyi oyuncular var"
YEREL HABERLER Şenol Güneş: "Hakan Çalhanoğlu marka değeri büyük bir ...
A Milli Takım, Macaristan maçına hazır (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER A Milli Takım, Macaristan maçına hazır (FOTOĞRAFLAR)
Macaristan Milli Takımı, stadyumu gezdi
YEREL HABERLER Macaristan Milli Takımı, stadyumu gezdi
Şenol Güneş: Kendi sahamızda kazanmak istiyoruz
YEREL HABERLER Şenol Güneş: Kendi sahamızda kazanmak istiyoruz
Atatürk’ün Sivas’a gelişi canlandırıldı Mustafa Kemal Atatürk’ün Sivas’a gelişi 101. yıl dönümünde temsili olarak canlandırıldı
YEREL HABERLER Atatürk’ün Sivas’a gelişi canlandırıldı Mustafa Kemal ...
Macaristan, Türkiye maçına hazır
YEREL HABERLER Macaristan, Türkiye maçına hazır
Macaristan Milli Takımı, Sivas'ta
YEREL HABERLER Macaristan Milli Takımı, Sivas'ta
Macaristan Milli Takımı Sivas’a geldi
YEREL HABERLER Macaristan Milli Takımı Sivas’a geldi
Polis otosu motosiklet sürücüsüne çarptı
YEREL HABERLER Polis otosu motosiklet sürücüsüne çarptı
Ekipler, otomobilde kitli kalan çocuğu kurtarmak için ter döktü Sivas’ta otomobile kendini kilitleyen 2.5 yaşındaki çocuk, bir saat sonra kurtarıldı.
YEREL HABERLER Ekipler, otomobilde kitli kalan çocuğu kurtarmak için ...
Minik Aras, kapılarını kilitlediği otomobilde mahsur kaldı
YEREL HABERLER Minik Aras, kapılarını kilitlediği otomobilde mahsur ...
Koronavirüs karantinasındaki Yağmur'a, jandarmadan doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Koronavirüs karantinasındaki Yağmur'a, jandarmadan ...
Jandarmadan karantinadaki genç kıza doğum günü sürprizi Sivas'ın Divriği ilçesinde Korona virüsü testi pozitif çıkan ve doğum günü karantinaya denk gelen genç kıza, ilçe Jandarma ekipleri sürpriz doğum günü kutlaması yaptı
YEREL HABERLER Jandarmadan karantinadaki genç kıza doğum günü ...
Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Macar Büyükelçiyi şaşkına çeviren tablo A Milli Futbol Takımı’nın Macaristan ile karşılaşacağı müsabaka öncesi Sivas'a gelen Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis, Sivas Valisi Salih Ayhan’ın makam odasında sergilenen 415 yıllık tablo karşısında büyük şaşkınlık yaşadı Büyükelçi Matris: "Bu tabloyu Sivas'ta bulacağımı düşünmüyordum" sözleri ile şaşkınlığını dile getirdi
YEREL HABERLER Macar Büyükelçiyi şaşkına çeviren tablo A Milli ...
A Milli Futbol Takımı Sivas'ta
YEREL HABERLER A Milli Futbol Takımı Sivas'ta
A Milli Futbol Takımı Sivas'da
YEREL HABERLER A Milli Futbol Takımı Sivas'da
Kangal köpeklerinin yavrularını yemesinin sırrı çözüldü, tedaviye geçildi
YEREL HABERLER Kangal köpeklerinin yavrularını yemesinin sırrı ...
Türkiye A Milli Futbol Takımı Sivas’ta
YEREL HABERLER Türkiye A Milli Futbol Takımı Sivas’ta
Belediye işçisi değil hepsi öğretmen Sivas’ta bir ortaokulda görev yapan yaklaşık 12 erkek öğretmen okulun bahçe düzenlemesini kendileri yaparak yüz yüze eğitimin başlayacağı günün heyecanı ile beklemeye başladılar
YEREL HABERLER Belediye işçisi değil hepsi öğretmen Sivas’ta bir ...
Suşehri ilçesine meteoroloji istasyonunu kuruldu Sivas’ın Suşehri ilçesinde çiftçilerin zararlarını en aza indirmek için meteoroloji istasyonunun kuruldu.
YEREL HABERLER Suşehri ilçesine meteoroloji istasyonunu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X