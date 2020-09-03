Vali Ayhan, mendil satan çocukları ürünlerini alarak sevindirdi

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Mert Taha VAROL-Arife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA) SİVAS Valisi Salih Ayhan, çarşıda karşılaştığı kağıt mendil satan çocukların ellerindeki tüm ürünleri satın aldı.

Vali Ayhan, 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 101'inci yılı etkinlik programının ardından İnönü Bulvarı üzerinde kağıt mendil satan Özbekistan uyruklu Ümit Özbek (10) ile Ferhat Esmali (11) ile karşılaştı. Vali Ayhan bir süre sohbet ettiği çocukların ellerindeki mendilleri 50'şer lira vererek satın aldı. Çocuklar fotoğraf çektirdikleri Ayhan'a teşekkür etti.

DHA-Genel Türkiye-Sivas Mert Taha VAROL-Arife Defne ARSLAN

2020-09-03 13:24:55



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