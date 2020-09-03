Sivas'ın Banaz köyü, karantinaya alındı

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SİVAS, (DHA) SİVAS'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında Yıldızeli ilçesine bağlı Banaz köyü için karantina kararı alındı.

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla Banaz köyünde bugün itibarıyla karantina uygulanmasının başlatıldığı belirtildi. Karantinanın ilk etapta 14 gün uygulanacağı öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Sivas

2020-09-03 13:55:12



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