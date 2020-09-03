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Sivas'ın Banaz köyü, karantinaya alındı

DHA

Sivas'ın Banaz köyü, karantinaya alındı


SİVAS, (DHA) SİVAS'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında Yıldızeli ilçesine bağlı Banaz köyü için karantina kararı alındı.
Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla Banaz köyünde bugün itibarıyla karantina uygulanmasının başlatıldığı belirtildi. Karantinanın ilk etapta 14 gün uygulanacağı öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Sivas
2020-09-03 13:55:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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