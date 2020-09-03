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Bakan Kasapoğlu: Donanımlı, akıllı ve zeki gençler yetiştireceğiz

DHA

Bakan Kasapoğlu: Donanımlı, akıllı ve zeki gençler yetiştireceğiz


Uğur YİĞİT Mert Taha VAROL Arife Defne ARSLAN / SİVAS (DHA) Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Geçmişten aldığımız güçle geleceğe gençlerimizle birlikte daha iyi yürümenin gayretini göstereceğiz. Yarınların gençlerini her alanda iddiası olan donanımlı, zeki, akıllı, irdeleyen hiçbir şeye körü körüne teslim olmayan gençler olarak hazırlayacağız ve inşallah yarınlar gençlerimizle birlikte daha güçlü daha aydınlık olacak" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu bir dizi açılışlara katılmak ve UEFA Uluslar B Ligi'nde Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Macaristan arasında oynanacak olan karşılaşmayı izlemek için havayolu ile Sivas'a geldi. Bakan Kasapoğlu ilk olarak Gültepe Okullar Bölgesi'ne yapılan İsmet Yılmaz Eğitim Müzesi'nin açılışına katıldı. Açılışa Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Sivas Valisi Salih Ayhan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve il protokolü üyeleri katıldı. Açılışın ardından Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler müzeyi gezdi. Bakan Kasapoğlu daha sonra yapımı tamamlanan Sivas Olimpik Yüzme Havuzu'nun açılışına katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Bakan Kasapoğlu, ağustos ayının zaferler ayı olduğunu ifade ederek, "Malazgirt'teki, Ahlat'taki programlarımızı gençlerimizle birlikte gerçekleştirdik. Yine anlamlı bir günün yıl dönümü yarın Sivas Kongresi'nin 101'inci yıl dönümü, bu açılışın da bu tarihe denk gelmesini ben anlamlı buluyorum. Gençlerimizle, milletimizle, 'tarih de bizim, zafer de bizim diyerek' ilerleyeceğiz. O yüzden birileri başka işlerle uğraşa dursun araya nifak tohumlarını ekmek için gayret etmeye dursunlar. Bizler onlara inat hem zaferlerimize hem tarihimize sahip çıkacağız. Geçmişten aldığımız güçle geleceğe gençlerimizle birlikte daha iyi yürümenin gayretini göstereceğiz. Yarınların gençlerini her alanda iddiası olan donanımlı, zeki, akıllı, irdeleyen hiçbir şeye körü körüne teslim olmayan gençler olarak hazırlayacağız ve inşallah yarınlar gençlerimizle birlikte daha güçlü daha aydınlık olacak" dedi.
"ULUSLARARASI BAŞARILARI DAHA YÜKSEKLERE TAŞIYACAĞIZ"
Türkiye'nin dört bir yanında yapılan spor yatırımlarıyla son 18 yılda gerçekleşen zirveye oynama iddiasının sadece lafla değil, icraatla olduğunu herkese ispat ettiklerini ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Ülkemizin dört bir yanında yükselen spor tesisleri, stadyumlar, salonlar ve pek çok alanda havuzuyla, kortlarıyla, açık, kapalı alanlarıyla birçok alanda ülkemizin sporda olan iddiasını hakikaten zirveye oynayan iddiasını ispatlıyor. Hep birlikte yaşıyoruz ve gözlemliyoruz ki 2019 yılında hep birlikte gördük. Sporcularımızın birçok branşta ilk madalyalarını gördük. İnanıyoruz ki bundan sonraki süreçte de inşallah madalyalarla, uluslararası başarılarla bu başarıları daha yükseklere taşıyıp taçlandıracağız" diye konuştu.
"YÜZMEDE 1 MİLYON HEDEFİNİ AŞACAĞIZ"
Sporun sadece birkaç branştan ibaret olmadığını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Popüler branşların ehemmiyeti var. Ama biz sporu tabana yayma anlayışıyla, sporun performans noktasındaki gelişimini arttırma anlayışıyla pek çok branşın önemli olduğunu bu anlamda iş birliğinin gayretin çok önemli olduğunu ifade ediyoruz ve bu noktada çalışmalarımız var. Bu çalışmalarımızı birçok branşta kendimize yeni hedefler koyarak daha yukarılar taşıma gayretindeyiz. Örneğin yüzme projemiz. Yüzme bilmeyen kalmasın istiyoruz. Pandemiye, salgına rağmen 1 milyon hedef koymuştuk. İnşallah bu 1 milyon yıllık hedefi aşacağız.  Okullarımızla ve ailelerimizle işbirliği kadınlarımız bu anlamda rolü ve misyonu çok mühim. Yüzme politakımız gereği havuzlarımızın sayısını her alanda her bölgede artırmanın gayreti içerisindeyiz. Yüzme bilmeyen kalmasın iddiamıza adım adım ulaşacağız. Ben inanıyorum ki bu havuz Sivasımıza çok önemli hizmetlerde bulunacak. 7/24 hizmet anlayışımızla gece ve gündüz demeden halkımızın, milletimizin, gençlerimizin hizmetinde olacak ve inşallah buradan yarınların yıldızlarını, şampiyonlarını yetiştireceğiz. Olimpiyatlara yönelik şu anda 6 kotamız var. İnşallah bu alanda iddiamızı olimpiyatlardaki büyük başarılarla taçlandıracağız" ifadelerini kullandı.
Konuşmanın ardından olimpik yüzme havuzunun açılışı gerçekleştirildi. Bakan Kasapoğlu, açılışın ardından tesisleri gezerek antrenman yapan sporculara başarılar diledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Bakanın gelişi
Eğitim müzesinin açılışı
Bakanın konuşması
Olimpik havuz açılış töreni
Konuşmaları
DetaylarDHA-Spor Türkiye-Sivas Uğur YİĞİTMert Taha VAROL-Arife Defne ARSLAN
2020-09-03 19:16:32

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