Sivas’ta karantina kurallarını ihlal edenler evine dönemeyecek

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Sivas Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesapları üzerinden karantina kurallarını ihlal edenler hakkında ceza niteliğindeki yeni kararı duyurdu.

Sivas Valisi Salih Ayhan, karantina kurallarını ihlal edenlerin, KYK yurtlarına alınarak yurtlarda devam edecek karantina süreci içerisindeki masraflarının kendilerinden tahsil edileceğini belirtti. Ayhan sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda, “Pozitif olduğu halde evinde bulunmayan ve toplum sağlığını tehdit eden kişiler, KYK yurtlarına alınarak karantina sürelerinin tamamlanması sağlanacaktır. Yurtlarda kalma süreleri boyunca oluşacak olan konaklama, yemek ve benzeri masraflarda kendilerinden tahsil edilecektir” ifadelerine yer verdi.

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