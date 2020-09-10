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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Feci kaza güvenlik kamerasında

İHA

Feci kaza güvenlik kamerasında

Sivas’ta bisiklet sürücüsü gence otomobilin çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre kaza Sivas’ta kent merkezi Kümmet Mahallesi Başbağlar Caddesi üzerinde meydana geldi. T.Ş. yönetimindeki 58 ABU 489 plakalı otomobil hızla sokağa girdiği sırada yukarıdan aşağı giden İ.İ. isimli bisiklet sürücüsü ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan genç otomobilin üzerine düşüp yere yığıldı. Kazada yaralanan genç ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Gencin bilincinin açık olduğu öğrenildi. Kaza anı olay yerine yakın bir işi yerinin güvenlik kamerası ile anbean kaydedildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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