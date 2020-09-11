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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

65 yaşındaki çift, koronavirüsü yenerek taburcu oldu

DHA

65 yaşındaki çift, koronavirüsü yenerek taburcu oldu


Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, koronavirüsü yenen Ayşe (65) ve Mahmut Seçkiner (65) çifti sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu.
Kent merkezinde yaşayan Ayşe ve Mahmut Seçkiner çifti öksürük ve nefes darlığı şikayeti ile Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'ne (ÇAGEM) başvurdu. Çiftin yapılan koronaivrüs testleri pozitif çıktı. 10 günlük tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşan Seçkiner çifti sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu oldu. Seçkiner çifti, tedavilerinde kendileriyle yakından ilgilenen sağlık çalışanlarına teşekkür etti. 
 DHA-Genel Türkiye-Sivas Uğur YİĞİT
2020-09-11 10:46:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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