Sivas'ta 17 kişiye 53 bin 550 lira korona cezası

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Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)SİVAS'ın Gürün ilçesinde koronavirüs tedbirlerine uymayan 17 kişiye, 53 bin 550 lira para cezası uygulandı.

İlçedeki denetimlerde karantina ihlali yapan 4 kişiye, 12 bin 600 lira para cezası kesildi. Bu kişiler karantina süreçlerini tamamlamak üzere Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurda gönderildi. Ayrıca koronavirüs tedbirlerine uymayan 2 kamu görevlisine de 6 bin 300 lira ceza kesildi. İlçede yasak olmasına rağmen kahvehanede oyun oynayan 11 kişiye ise 34 bin 650 lira para cezası uygulandı. DHA-Genel Türkiye-Sivas Uğur YİĞİT

2020-09-11 11:05:36



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