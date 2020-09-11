Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt trafik kazası geçirdi!

Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt sabah saatlerinde trafik kazası geçirdi. Araçta tek olan Yeşilyurt, kazayı yara almadan atlattı.

Sivasspor’un 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt bu sabah saatlerinde aracıyla kaza yaptı. Aracıyla seyir halindeyken Şanlıurfa’dan geldiği öğrenilen bir minibüs sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen kazada, çarpışmanın şiddetiyle Erdoğan Yeşilyurt’un aracının hava yastıkları açıldı. Araçta tek olan futbolcu, yara almadan kazayı atlatırken her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Diğer yandan kazayı duyan Erdoğan Yeşilyurt’un eşi ve çocuğu da olay yerine gelerek eşine destek oldu.

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