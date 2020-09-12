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Karantina kuralını ihlal etti, savunması herkesi şaşırttı Sivas’ta karantina kuralını ihlal ettiği için polis ekipleri tarafından alınarak KYK yurduna yerleştirilen vatandaş savunması ile herkesi şaşırttı

İHA

Sivas'ta karantina kuralını ihlal ettiği için polis ekipleri tarafından alınarak, KYK yurduna yerleştirilen vatandaş savunması ile herkesi şaşırttı.

Karantina kuralını ihlal etti, savunması herkesi şaşırttı Sivas’ta karantina kuralını ihlal ettiği için polis ekipleri tarafından alınarak KYK yurduna yerleştirilen vatandaş savunması ile herkesi şaşırttı

Sivas’ta karantina kuralını ihlal ettiği için polis ekipleri tarafından alınarak, KYK yurduna yerleştirilen vatandaş savunması ile herkesi şaşırttı.
Sivas’ta karantina kurallarını ihlal eden 2.kişi de polis tarafından yaralanarak Sivas’ta bulunan KYK Kadı Burhanettin öğrenci yurduna yerleştirildi. R.A’nın karantina kurallarını ihlal ettiği ihbarını alan polis ekipleri R.A.’nın isimli kişinin Atatürk Caddesi üzerinde bulunan iş yerine gitti. Yapılan incelemede R.A.’nin Covid19 testinin pozitif olduğu anlaşıldı. R.A. karantina kullarını ihlal ettiği gerekçesi ile çağrılan bir ambulansla öğrenci yurduna yerleştirildi. Ayrıca R.A’ya karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile 3 bin 150 TL para cezası uygulandı. R.A’nın yurtta kaldığı sürece oluşacak masrafları da kendisinden tahsil edilecek.

Savunması şaşırttı
R.A. geçtiğimiz gün yaptırdığı Covid19 test sonucunun pozitif olduğunu polis ekiplerinden öğrendiğini belirtip, ihbarcının test sonucunu kendisinden önce nasıl öğrendiğini bilmediğini söyledi. N.A. yaptığı açıklamada, “Test sonucumun pozitif olduğundan haberim yoktu. Dün şüphelendim, test verdim. Bugün gidip, 34 gibi alacaktım. Benim haberim olmadan, başkalarının haberi olmuş. Esnafım ben dükkanımı açıyorum. Ne olacağından haberim yok” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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