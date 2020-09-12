Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor: 0-2



Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA)STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Ali Palabıyık (x), Mustafa Sönmez (x), Serkan Çimen (x)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa (xx) Goiano (x) (Dk.65 Yasin x), Caner (xx) (Dk.76 Kone xx), Camara (xx), Uğur (x) (Dk.76 Ziya x), Erdoğan (x), Hakan (xx), Robin Yalçın (x) (Dk.46 Claudemir x), Gradel (xx), Felix (x) (Dk. 46 Ninga xx), Yatabare (x)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona (xxx) Juanfran (xx), Caulker (xx), Tzavellas (xxx), Moubandje (xxx), Efecan (xxx) (Dk.87 Berkan İsmail), Fatih (xx) (Dk.72 Ceyhun x), Salih (xx) (Dk.Tayfur), Davidson (xxx), Bakasetas (xx) (Dk.83 Siopis), Bareiro (xx) (Dk.83 Mustafa Pektemek)

GOLLER: Dk.21 Davidson, Dk.90 Caulker (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KART: Hakan, Caner, Erdoğan, Uğur (Demir Grup Sivasspor) Moubandje, Davidson (Aytemiz Alanyaspor)SÜPER Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olarak sezona puansız başladı. Konuk ekip ise 3 puanla sezona moralli giriş yaptı.

Karşılaşmaya Demir Grup Sivassporlu oyuncuların vuruşuyla başlandı.

2'nci dakikada Felix'in ara pasında Yatabare kaleci ile karşı karşıya kaldı, vuruşunda Marafona gole izin vermedi, yardımcı hakem sonrasında ofsayt bayrağı kaldırdı.

3'üncü dakikada ceza alanında topu bir anda önünde bulan Bareiro'nun vuruşunda kaleci Samassa son anda yatarak topu kornere çelmeyi başardı.

14'üncü dakikada sağdan Erdoğan'ın kullandığı köşe vuruşunda, arka direkte topu önünde bulan Max Gradel sert vurdu. Uzak kale direğinden oyun alanına dönen topu savunma uzaklaştırdı.

18'inci dakikada savunma arkasına sarkan Bareiro, Camara'nın müdahalesiyle yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi. Aynı anda yardımcı hakem de ofsayt bayrağı kaldırdı. VAR'da yapılan incelemenin ardından ofsayt kararı çıktı.

21'inci dakikada Efecan'ın ara pasıyla savunmanın arkasına çok iyi hareketlenen Davidson, kaleci Samassa'nın üzerinden aşırtma bir vuruş ile topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi: 0-1.

48'inci dakikada soldan Ninga'nın pasında arka direkte Erdoğan gelişine vurdu, top savunmadan sekti.

55'inci dakikada sağdan hareketlenen Gradel'in pasında ceza alanında Yatabare yerden vurdu, top yandan auta gitti.

66'ncı dakikada soldan Gradel'in ceza alanına indirdiği topu uzak kale yakınında kontrol eden Ninga'nın yarım volesi yandan auta gitti.

80'inci dakikada soldan Ziya Erdal'n ceza alanına gönderdiği topa ön direkte Yatabare dokundu, kaleci Marafona gole izin vermedi.

82'nci dakikada sağdan ceza alnında Yasin'in çevirdiği topa boş pozisyonda Ninga vurdu, savunmada Salih ceza alanı çizgi üzerinden topu kornere çelerek mutlak golü engelledi.

90'ıncı dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Davidson'un ceza alanına gönderdiği top arkaya sekti, boş durumdaki Caulker kafayla topu filelere gönderdi: 0-2.

Karşılaşma Aytemiz Alanyaspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2020-09-12 19:12:13



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