Sivas Belediyesinden kamu kurumlarına destek Sivas Belediyesi, Cumhuriyet Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin bağlantı yollarında asfalt serim işlemine başladı

Sivas Belediyesi, Cumhuriyet Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin bağlantı yollarında asfalt serim işlemine başladı.

Kurumlar arası iş birliğine yönelik çalışmalarına devam eden Sivas Belediyesi, bir yandan mahalle aralarında asfalt çalışmalarını sürdürürken bir yandan da diğer kurumlara destek olarak okul, cami hastane gibi kamunun kullandığı alanlarda çevre düzenlemesi yapıyor. Bu kapsamda yakın zamanda Sivas’a kazandırılan Cumhuriyet Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin bağlantı yolları, otopark ve çevre düzenlemesiyle asfalt serim işleri Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in talimatı ile Sivas Belediyesi Fen işleri müdürlüğü ekipleri tarafından yapılmaya başlandı. Kurumlar arası iletişim ve iş birliğine önem veren Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, şehrimize kazandırılan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin bağlantı yolları çevre düzenlenmesi asfalt serim işlerinin bir an önce tamamlanması için talimat verdi.

Önceki gün itibariyle başlanan çalışmada, 5 bin 750 m2 alana 12 bin ton asfalt dökülecek

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, “Kurumlar arası iletişim ve iş birliği çok önemli. Yapılan her şey hemşehrilerimiz için. Şehrimize kazandırılan Kadın Doğum ve Çocuk hastanesinin sorunlarının çözülmesi noktasında ortak payda da buluşuyoruz o da şehrimize hizmet hemşehrilerimize hizmet. İnsan odaklı projeler yaparak ortak akılla Sultanşehrimizi kalkındırmak daha kaliteli daha güzel yaşanabilir bir şehir oluşturmak için emek veriyoruz. Üniversitemizin bu konuda bize ihtiyacı vardı hemen taşın altına elimizi koyduk. Üstümüze düşen ne varsa da yapmaya hazır olduğumuzu söyledik. Hastanemizin bağlantı yolları, Çevre düzenlemesi ve özellikle otopark alanın yenilenmesi gerekiyordu. Asfalt serim işlerine hızlı bir şekilde başladık. En kısa sürede de tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız ” dedi.

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