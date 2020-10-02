Sivasspor’un UEFA Avrupa Ligi maç programı belli oldu

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UEFA Avrupa Ligi’nde ülkemizi temsil edecek DG Sivasspor’un maç programı belli oldu.

Bugün gerçekleştirilen kura çekiminde I grubunda; İspanya temsilcisi Villarreal CF, Azerbaycan ekibi Qarabağ FK ve İsrail'den Maccabi TelAviv ile eşleşen Sivasspor’un maç programı netleşti.

Kırmızıbeyazlılar 1. haftada 22 Ekim 2020 Perşembe günü saat 21.00'de deplasmanda Villarreal CF karşılaşacak.

Yiğidolar 2. haftada ise sahasında Maccabi TelAviv'i konuk edecek. 29 Ekim 2020 Perşembe günü oynanacak karşılaşmanın saati 18.55 olarak belirlendi.

3. haftada Sivasspor Qarabağ FK karşı karşıya gelecek. 05 Kasım 2020 Perşembe günü Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.55'de başlayacak.

Sivasspor 4. haftada Qarabağ FK deplasmanına gidecek. 26 Kasım 2020 Perşembe günü oynanacak mücadele saat 18.55'de başlayacak.

5. haftada ise Yiğidolar Villarreal'ı konuk edecek. Mücadele 03 Aralık 2020 Perşembe günü saat 18.55'de oynanacak.

Kırmızıbeyazlılar son haftada İsrail deplasmanında Maccabi TelAviv'e konuk olacak. Karşılaşma 10 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak.

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