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Rıza Çalımbay: "Türkiye’ye puan kazandırmak istiyoruz" Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Ben takımıza güveniyorum" "Seyirci alınırsa bizim için büyük avantaj olacak" "Yapabileceğimiz kadar transferimizi yaptık"

İHA

Rıza Çalımbay: "Türkiye’ye puan kazandırmak istiyoruz" Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Ben takımıza güveniyorum" "Seyirci alınırsa bizim için büyük avantaj olacak" "Yapabileceğimiz kadar transferimizi yaptık"

UEFA Avrupa Ligi kurasını değerlendiren Sivasspor Teknik direktör Rıza Çalımbay, "Türkiye için çok çok önemli. Bu da bizi daha çok hırslandırıyor, arzulandırıyor. Çok istekli oluyoruz. Çünkü Türkiye’ye puan kazandırmak istiyoruz" dedi.
Süper Lig’in 5. haftasında Kayserispor’a konuk olacak olan Sivasspor çalışmalarını sürdürdü. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. UEFA Avrupa Ligi’nde çekilen kurayı değerlendiren Çalımbay, "Her şeyden önce hayırlı olsun. Sivasspor için de hayırlı olsun. Çünkü uzun bir süreden sonra Avrupa kupalarına tekrar katılıyoruz. Bu da bizim için çok önemli. Türkiye için de çok önemli. Bu da bizi daha da çok hırslandırıyor, arzulandırıyor. Çok istekli oluyoruz. Çünkü Türkiye’ye puan kazandırmak istiyoruz. Onun için sorumluluğumuz fazla. Her şeyin bilincindeyiz. Tabii ki öbür gruplara baktığınız zaman kağıt üstünde iyi bir grup gibi gözüküyor ama öyle değil. Onların hepsi kariyerli takımlar. Hem kendi ülkelerinde olsun hem Avrupa’da olsun çok iyi şeyler yapmış takımlar. Biz hepsini farkındayız. Tek gayemiz o gruptan çıkmak. Çıkmak için de tabi ki çok çalışıp çok iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Şimdi bir avantajımız oldu bizim bu hafta oynamadan geçiriyoruz. Arkadaşlarımıza izin verdik. Milli takıma giden de var. Bazı arkadaşlarımızın kişisel problemleri de var. Onların hepsi yarın geliyor. Şu anda 3 kişi hariç takım olarak hazırız. Toplantı da yaptık" dedi.

"Ben takımıza güveniyorum"
Ligin 5. haftasında oynayacakları Kayserispor maçına hazırlandıklarını ifade eden Rıza Çalımbay, "Şimdi önce bizim şu andaki hazırlandığımız şey tek amacımız Kayserispor maçı. Kayserispor maçından sonra zaten İspanya’ya Villarreal maçına gideceğiz. Oradaki maçı da iyi bir şekilde bitirmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Ben takımıza güveniyorum. Geçen sezon gibi değil. Daha çok alternatifli bir takım yaptık. Herkesin alternatifi olan bir takım yaptık ki hem kupa hem lig bunları bir arada götürmemiz gerekiyor. Perşembe günleri Avrupa kupa maçı oynayacağız. Pazar, pazartesi belki de lig maçlarımızı oynayacağız. İkisini de inşallah iyi bir şekilde götürmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Seyirci alınırsa bizim için büyük avantaj olacak"
UEFA Avrupa Ligi maçlarının kolay geçmeyeceğini söyleyen deneyimli teknik adam, "O grup öyle kolay bir grup değil. Öbürlerine göre tabii ki biraz daha iyi bir grup. Bu da ancak sahada belli olur. Onun için burada özellikle sahamızda oynayacağımız zamanlar eğer bir de seyirci alınırsa o da bizim için çok büyük bir avantaj olacak. Çünkü biz burada kendi taraftarımızın olduğu zaman hiçbir mağlubiyet almadı. Çünkü taraftarımız bizim için çok büyük bir güç. Onun için o maçlarda daha önemli. Dediğim gibi bizim için hem Türkiye için hem Sivasspor için hem kendimiz için çok önemli maçlar oynayacağız Avrupa kupalarında. Bunun da bilincindeyiz. En iyisini de yapacağız. Bundan önce kendim olarak Denizlispor’da çok büyük başarılara imza attık. Fransa şampiyonunu yendik, Fransa kupa şampiyonunu eledik. Ve arkasında Çeklerin şampiyonunu eledik. Bunları yapmış biz ekibiz biz. Aynısını yapmak için ne gerekiyorsa hepsini tekrar yapmaya çalışacağız. Ben inanıyorum ki bütün Türkiye bizimle beraber olacaktır. Çünkü biz hem kendimiz için hem de Türkiye için oynayacağız. Bu bizim için milli takım gibi oluyor. İnşallah alnımızın akıyla çıkacağız" diye konuştu.

"Uyum sağlayamayanlar var"
10 Ekim’de Ankaragücü ile hazırlık maçı yapacaklarını söyleyen Çalımbay, "Zaten maç arıyorduk. Giresun’a teklif ettik. Tesislerde oynamak istemediler. Sahamız bakımdaydı. O yüzden Giresun ile olmadı. Sonraki Ankara’dan bir teklif geldi bize biz de onu kabul ettik. Haftaya cumartesi günü oynayacağız. Özellikle bireysel olarak eksiği olan arkadaşlarımız var, sonradan takıma katılan arkadaşlarımız. Bütün hepsini o maçta oynatacağız ki herkese ihtiyacımız var. Maç temposunu kazansınlar. Onlar açısından iyi olacak. Bizim yaptığımız transferlerin hepsi iyi transferler. İyi oyuncular, kariyerli oyuncular. Ama uyum süreci zor oldu. Halen uyum sağlayamayanlar, hala arkadaşlarından 'hey hey' diye pas isteyenler var. O yüzden uyum süreci çok önemli. Onu da bu arada inşallah aşacağız. Lige gelince de ligimizde halen transfer yapılıyor. O da herhalde yarından sonra o da oturacak. Milli maçtan sonra da gerçek lig bence başlayacak" açıklamada bulundu.

"Yapabileceğimiz kadar transferimizi yaptık"
Transfer çalışmaları hakkında soru sorulması üzerine Rıza Çalımbay, "Kulübümüzün bir bütçemiz var. O bütçenin dışına her kulüp zaten çıkmaz. Maddi açıdan her zaman her yere örnek olmuştur Sivasspor. Futbolcusunu mağdur etmez. Oyuncusu maddi açıdan sıkıntı yaşıyorum derse doğru değildir o. Hiçbir zaman da sıkıntı yaşamaz. Gerçekten düzenli her şey mükemmel giden bir kulüp burası. Biz yapabileceğimiz kadar transferimizi yaptık. Bizim tek sıkıntımız şu anda Aaron. Aaron bize bir an önce gelirse o zaman her şeyimiz yüzde 100 tamam olacak. Tek şey biraz önce söylediğim gibi hem uyum süreci hem de bazı arkadaşları kapasitelerine getirmemiz gerekiyor. Halen beklediğimizin altında olan arkadaşlar var. Onlarla da konuştuk. Onları kendi kapasitelerine getirirsek bizim en büyük transferimiz onlar olacak zaten" diye cevap verdi.

İdman
Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5’e 2 top kapma çalışması yapan kırmızıbeyazlılar, yarım sahada çift kale maçla idmanını tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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