Yiğidolar Kayseri maçına hazırlanıyor

DG Sivasspor, akşam yaptığı antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti.
Sivasspor, Süper Lig 20202021 sezonunun 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı günün ikinci çalışmasıyla sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından çok pas çalışması yapan kırmızıbeyazlılar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Kırmızıbeyazlı ekip yarın yapacağı çift antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.
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