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Çalımbay: “Amacımız Villarreal maçından puan ya da puanlar almak” Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: “Bizim için zor maç olacak” “Milli maç gibi olacak”

İHA

Çalımbay: “Amacımız Villarreal maçından puan ya da puanlar almak” Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: “Bizim için zor maç olacak” “Milli maç gibi olacak”

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki ilk maçında yarın deplasmanda Villarreal ile karşılaşacak DG Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, maçtan puan ya da puanlar almayı hedeflediklerini söyledi.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve futbolcu Jorge Felix, maçın oynanacağı El Madrigal Stadyumu’nda basın toplantısı düzenledi.
Çalımbay, Villarreal maçının çok zor geçeceğini söyleyerek, “Gruba baktığınız zaman dışarından kolay bir grup olarak gözüküyor ama bana göre de çok zor gruplardan bir tanesi. İlk oynayacağımız maç belki de en zor maçımız. Villarreal ile oynayacağımız maç en zor maç. Rakibimizi iyi tanıyoruz hem Felix olsun hem de Fayçal olsun rakibimizi tanıyor ve bunun bize faydası oldu. Bizim amacımız tabii ki buradan puan ya da puanlar almak, bütün düşüncemiz bu ama bu ilk maçlar hiç belli olmaz. Bana göre bu grup çok çekişmeli geçecek. Biz buradan en iyi şekilde ayrılabilirsek, 2 maçı da kendi sahamızda oynayacağız. Belki taraftar olma ihtimali var, taraftar da olunca büyük bir avantaj yakalayacağız ama yarınki maç bizim için çok zor geçecek. Sakat arkadaşlarımız da var ve Villarreal şu anda çok formda. Ben takımıma güveniyorum buradan iyi bir puan ya da puanlar alıp dönmek için ne gerekiyorsa yapacağız. İnşallah istediğimiz şekilde buradan ayrılacağız” dedi.

“Maçın kolay olmayacağını biliyoruz”
Villarreal maçından en iyi sonuçla ayrılmak gerektiklerini ifade eden Çalımbay, “Deplasmanda oynuyoruz ve bu da bizim için bir dezavantaj. Bizde tabii ki pes etmeyeceğiz ve buradan iyi şeylerle ayrılmak istiyoruz. Kolay olmayacağını biliyoruz. Biz en son deplasmanda oynadığımız maçımızı 31 kazandık ama o oynadığımız oyunun çok çok üstüne çıkmamız gerekiyor. Çok dikkat edeceğimiz oyuncular var. Dikkat edeceğimiz oyun sistemleri var. O yüzden bizim maçın sonuna kadar oyunun içinde olmamız gerekiyor. Biz top oynamak istiyoruz. Eğer her yerde mücadele edersek, oyundan kopmazsak buradan istediğimiz şekilde ayrılacağız. Bizim grubun favorisi herkes tarafından bakınca da Villarreal gibi gözüküyor ama bizde ikinci olmak için ne gerekiyorsa yapacağız” ifadesini kullandı.

“34 tane arkadaşımızı oynatamayacağız”
İspanya’ya tam kadro gelemediklerini vurgulayan Çalımbay, “Bizde buraya tam kadro olarak gelemedik. Çok isterdik ideal kadromuzla maça çıkmayı. En az 34 tane arkadaşımızı oynatamayacağız. O yüzden üzgünüz. Eğer onlar da olsaydı daha farklı olabilirdi her şey. İki takımın da eksiği var ama Villarreal’in geniş bir kadrosu var. Şans vereceğimiz arkadaşlar da formayı en iyi şekilde değerlendireceklerdir. Futbolcu arkadaşlarımızın hedefleri varsa bu tür hedefler içinde çok iyi bu tür maçlar. Bu maç bizim için milli maç gibi. Diğer oynayacağımız maçlarda milli maç değerinde. Milli maç oynuyormuş gibi biz bu maçı oynayacağız. Bence mazeret de olmayacak. Herkes elinden gelenin kat kat mislisini yapmak zorunda. Herkes kapasitesinin üzerine çıkmak zorunda” diye konuştu.

Jorge Felix: “Biz buraya eğlenmeye gelmedik”
Sivasspor’un başarılı futbolcularından Jorge Felix ise, Villarreal maçının öneminden bahsederek, “Bu maç çok zor bir maç olacak. Villarreal şu anda lider olarak devam etmekte. Çok iyi oyunculara ve çok profesyonel oyunculara sahip. Biz buraya eğlenmeye ve vakit geçirmeye gelmedik. Bu maç Sivas ve Türkiye için önemli bir maç. Amacımız buraya gelmemizdeki sebebi gerçekleştirmek ve başarıyla ayrılmak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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