İspanya Büyükelçisi'ne Sivasspor forması hediye edildi

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İspanya Büyükelçisi Cihad Erginay, Villarreal maçı öncesi DG Sivasspor yönetimi ile bir araya geldi.

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, ziyaretin anısına Büyükelçi Erginay’a kırmızıbeyazlı forma hediye etti. Erginay, bu akşam oynanacak Villarreal Sivasspor maçında kırmızıbeyazlı ekibe başarı dileklerini iletti.

Diğer yandan Başkan Mecnun Otyakmaz ve As Başkan Mehmet Akif Bağce, Villarreal Sivasspor maçı öncesi Villarreal yönetimi ile bir araya gelerek bugün oynanacak olan maçı değerlendirdi.

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