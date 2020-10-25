Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Sivas Belediyespor: 35 - Görele Belediyespor: 45

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Kadınlar Hentbol Süper Lig 5. hafta müsabakasında Sivas Belediyespor, Görele Belediyespor’u konuk etti. Görele Belediyespor mücadeleyi 4535 kazandı.

Taha Akgül Spor Salonu’ndaki karşılaşmaya iki takım etkili başladı. Daha sonra Görele Belediyespor rakibine karşı üstün oynadı ve soyunma odasına 2017 önde girdi. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Görele, maçı 10 sayı farkla 4535 kazandı.

Sivas Belediyespor’da Aslınur Çamcı kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Karşılaşmayı Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Genç ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

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