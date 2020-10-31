Sivasspor, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

SİVAS, (DHA)Süper Lig´in 7'nci haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor´a konuk olacak Demir Grup Sivasspor, maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 2 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından çok pas çalışması yapan futbolcular, son bölümde ise hücum ve defans oyuncuları olarak iki grup şeklinde taktik çalışmalar yaptı.
Antrenmanda bir süredir sakat olan Erdoğan Yeşilyurt da yer alırken, Marcelo Goiano ise takımdan ayrı olarak düz koşu yaptı.
Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanın ardından mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak havayolu ile Hatay'a giderek kampa girecek. Atakaş Hatayspor ile Demir Grup Sivasspor arasında 2 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak maçta hakem Yasin Kol görev yapacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Antrenman görüntüsüDHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN
2020-10-31 15:50:51
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