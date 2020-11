Dışarıdan bakıldığında minibüs gibi gözükse de içi bambaşka Sivas'ta yaşayan Ercan Koçer, satın aldığı ikinci el minibüsleri elden geçirerek adete bir yaşam alanına dönüştürüyor

Sivas'ta yaşayan Ercan Koçer, satın aldığı ikinci el minibüsleri elden geçirerek adete bir yaşam alanına dönüştürüyor.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs insanları her yönden etkilemeye devam ediyor. Sivas'ta yaşayan Ercan Koçer, oto galeri işi yaparken korona virüs nedeniyle işini bırakmak zorunda kaldı. Yeni iş arayışlarına giren Koçer, motokaravan yapıp satmaya karar verdi. Kolları sıvayan Koçer, evinin garajında küçük bir atölye kurarak ikinci el olarak aldığı minibüsleri elden geçirip sıfır bir karavan haline getiriyor. Dışarıdan bakıldığında bir servis aracını andıran motokaravan, adeta vatandaşlara bir yaşam alanı sunuyor. 25 gün gibi kısa bir sürede eski minibüsler karavan halini alırken, içerisinde ise bir evde bulunması gereken ne varsa yer alıyor. Ocaktan banyoya, televizyondan yatağa, oturma alanından buzdolabına kadar eşyaların olduğu karavan görenlerin dikkatini çekiyor. Karavan ilk bakışta bir servis aracını andırsa da içerisini görenleri gözlerine inanamıyor. Koçer, devlet desteği olduğu takdirde işlerini büyütebileceğini söyledi. Koçer, diğer emsallerine göre bu aracın fiyatının düşük olduğunu belirterek, isteyenlere 98 bin 500 liraya satabileceğini ifade etti.



"Pandemi geldi böyle oldu"

Ercan Koçer, pandemi dolayısıyla işini değiştirmek zorunda kaldığını belirterek, “Daha önce oto galeri işiyle uğraşıyordum. Pandeminin gelmesinden dolayı işlerimizin sıkıntıyı girdi, bu sektörü bıraktık yeni bir sektör arayışına girdik ve karavan imalatı yapmaya karar verdik. Genelde 15 metreküp üstü ticari araçlar, servis okul araçları bu tarz araçları alıyoruz. Önce içindeki koltuklarını, yan döşemlerini, tavan döşemelerini komple çıkarıyoruz iskelet haline getiriyoruz daha sonra yalıtım, tesisat, mobilya, dizayn olarak karavan haline getiriyoruz. İçerisinde 220 watt elektriği, televizyonu, buzdolabı, ısıtma sistemi, soğutma sistemi yani bir evde olabilecek tüm her şeyi bu araçların içine dizayn edebiliyoruz. İnsanlar şaşırıyor” dedi.



"Servis aracı gibi gözükse de adeta ev standartlarında"

Koçer, karavanın dışarıdan bakıldığında bir servis aracını andırdığını fakat içerisinin adeta bir ev standartlarında olduğunu ifade ederek, “Burası benim evimin garajı, burada imal ediyorum. İlk yaptığım zaman buraya gelenler bunu ne yapacaksınız dediklerinde karavan yapacağız diyorduk inanmıyorlardı. Ama şu an yapıp çıkarttıktan sonra biz de kendimiz ispatlamış olduk. İstediğimiz fiyat 98 bin 50 lira, emsallerine 120130 bin lira istiyorlar. Biz bu şekilde mal ettiğimiz için bu fiyata vereceğiz. Dışarıdan bakıldığı zaman camları filmli bir minibüs, servis aracı gibi dursa da içi normal yaşanılacak bir ev standartlarında, hatta standartların üstünde diyebilirim. Resmi evrakların hepsi hazırlanmış vaziyette, aracın bakımları yapılmış vaziyette, herhangi bir sorun, sıkıntısı yok, zaten projesini çizdiriyoruz. Motokaravan ruhsatlı olarak tüm sınıf ehliyetler bu aracı kullanabiliyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.