Sivas'ta, 1 milyon fidan toprakla buluşturuldu



Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında Sivas'ın 16 ilçesinde 1 milyon fidan toprakla buluşturuldu.

Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Esenyurt Mahallesi'nde gerçekleştirilen fidan dikim törenine Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. "Bugün Fidan, Yarın Nefes" sloganıyla dikilen fidanlar toprakla buluşturuldu. Fidanını dikenler gökyüzüne balon bıraktı.

Fidan dikimi töreninde konuşan Vali Salih Ayhan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan´ın tensipleri ile geçtiğimiz yıl 11 Kasım, Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilmişti. Ülkemiz için, geleceğimiz için son derece önemli olan bu kararın seneyi devriyesinde bizler, yine ellerimizde fidanlarımızla sahadayız. Biliyoruz ki köklerimiz bu topraklarda, biliyoruz ki diktiğimiz her fidan şehit kanları ile sulanan bu aziz vatan ile aramızdaki bağı, ünsiyeti daha da güçlendirecektir. 2020 yılı içerisinde ilimizde 3 milyon fidan toprakla buluşturulmuştur. Bugün de 1 milyon fidan dikimi gerçekleştirilerek, hedeflenen 4 milyon fidan dikim sayısına ulaşılacaktır. Sivas'a Nefes Kampanyası çerçevesinde tüm ilçeler, kaymakamlıklar başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde 1 milyon fidanın 30 lokasyonda aynı zamanda dikimi gerçekleştirilecek" dedi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise kent merkezinde belediye olarak ağaçlandırma çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Afganistan'dan Sivas'a gelen üniversite öğrencisi Masuma Balkıyı ile Somalili Obah Ahmed de ilk defa fidan diktiklerini belirterek, Sivas'ta bir dikili fidanları olduğu için mutlu olduklarını söyledi.

Konuşmanın ardından il protokolü ve katılımcılar aynı anda fidanları toprakla buluşturdu.DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2020-11-11 15:43:31



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