Sivas’ta Covid-19 geri döndü Sivas’ta Covid-19 vaka sayılarında geçtiğimiz aya oranla artma yaşandı.

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Sivas’ta Covid19 vaka sayılarında geçtiğimiz aya oranla artma yaşandı.

Yaz aylarında Covid19'un pik yaptığı Sivas’ta Ekim ayında vaka sayılarında düşüş yaşandı. Sağlık Bakanlığı'nın “Hayat eve sığar” uygulamasında Sivas kent merkezi risk haritasında normale dönmüştü. Kasım ayında havaların soğumasıyla birlikteyse vaka sayılarında artma başladı. Vaka sayılarındaki artış, risk haritasına da yansıdı. Öte yandan Sivas Valiliği, Kasım ayında iki köyün ve 6 mahallenin Covid19 tedbirleri kapsamında karantina alındığını duyurdu.

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