Sivasspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

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SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'de 8'inci haftanın ardından milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 3 gün izin yapan Sivasspor, bugün kulüp tesislerinde top başı yaparak Süper Lig'in 9'uncu haftasında Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda dayanıklılık koşusu yapıldı. Milli takımlarında bulunan Fayçal Fajr, Max Gradel, Samba Camara ve Casimir Ninga idmanda yer almadı. Antrenmanın ardından 37 yaşına giren tecrübeli futbolcu Arouna Kone için pastalı sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2020-11-12 18:59:58



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