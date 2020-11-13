Sivas'ta trafik kazalarının acı bilançosu Sivas’ta bu yılın Ocak-Ekim ayları arasında meydana gelen bin 206 ölümlü-yaralanmalı kaza sonucu 30 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 217 kişi de yaralandı

Sivas’ta bu yılın OcakEkim ayları arasında meydana gelen bin 206 ölümlüyaralanmalı kazada 30 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 217 kişi de yaralandı.
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, bu yılın OcakEkim ayları arasında meydana gelen ölümlüyaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazalarına ilişkin istatistiki verileri açıkladı. Trafik Hizmetleri Başkanlığının verilerinden derlenen bilgilere göre Sivas'ta bu yılın ilk 10 ayında meydana gelen bin 206 ölümlüyaralanmalı kaza sonucu 30 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 217 kişi de yaralandı. Kentte 10 ayda meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası ise bin 778 olarak kayıtlara geçti.
Ekim’de 137 ölümlüyaralanmalı kaza gerçekleşti
Sivas'ta Ekim ayında ise 137 ölümlüyaralanmalı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 3 kişi hayatını kaybederken, 246 kişi de yaralandı. Kentte Ekim ayında meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası ise 194 olarak tespit edildi.
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