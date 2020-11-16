Mazot deposu plastik bidondan olan kamyona 11 bin lira ceza



Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta başka araca ait plaka kullanan ve plastik bidondan mazot deposu yapan kamyonun şoförüne 11 bin 147 lira para cezası uygulandı. Kamyon ise otoparka çekildi.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Yenişehir Kavşağı'nda Kars'tan Konya'ya giden kasasında başka bir kamyonu taşıyan Z.Ç. yönetimindeki 36 G 80029 plakalı kamyonu durdurdu. Plakanın bir tankere ait olduğunu belirleyen polis ekipleri, aracın deposunun da plastik bidondan yapıldığını gördü. Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde, kamyonun ve üzerinde taşıdığı aracın trafikten çekme belgeli olduğunu tespit etti. Muayenesi ve sigortası bulunmayan, kanuna aykırı araç taşıyan ve başka araca ait plaka kullanan kamyon şoförüne toplamda 11 bin 147 lira para cezası uygulandı. Kamyon ile üzerindeki diğer araç otoparka çekildi.DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2020-11-16 14:57:47



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