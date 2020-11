Sivas’a sanal gerçeklik laboratuvarı kurulacak Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine kurulacak sanal gerçeklik laboratuvarıyla iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri tehlikeden uzak bir şekilde gerçekleştirilebilecek.

Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine kurulacak sanal gerçeklik laboratuvarıyla iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri tehlikeden uzak bir şekilde gerçekleştirilebilecek.



Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin (MTAL), İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi AB Hibe Programı kapsamında hazırladığı "Training at School, Safety at WorkplaceOkulda Eğitim, İşyerinde Güvenlik" adlı proje 197 bin 522 euro hibe almaya hak kazandı. Proje kapsamında okul bünyesinde Sanal Gerçeklik Laboratuvarı kurulacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi başkanlığı tarafından yürütülen ve toplamda 6 milyon euro bütçeli teklif çağrısı kapsamında Sivas MTAL tarafından hazırlanan ve 1 Ocak 2021 tarihinde uygulanmaya başlanacak olan projenin 177 bin 770 eurosu AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından hibe olarak, 19 bin 752 eurosu ise Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından eş finansman olarak karşılanacak. Proje kapsamında Sivas MTAL bünyesinde bir adet "Virtual Reality (VR) Sanal Gerçeklik Laboratuvarı" kurulacak.



Simülasyon teknikleri kullanılacak



Sivas MTAL öğretmen ve öğrencileri ile kentte elektrik sektöründe faaliyet gösteren firma çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri Sanal Gerçeklik Laboratuvarı’nda gerçek şartlar oluşturularak tehlikeden uzak bir şekilde gerçekleştirilebilecek. Sivas'ta ilk olacak laboratuvarda tüm meslek dalları ile ilgili eğitimler de sanal ortamda yapılabilecek. Sanal Gerçeklik Laboratuvarı’nda eğitimlerin simülasyon teknikleriyle daha etkili ve verimli olması da sağlanacak. Proje ile potansiyel yararlanıcılar olan öğretmen, öğrenci ve sektör çalışanlarında iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması da hedefleniyor.



"Training at School, Safety at WorkplaceOkulda Eğitim, İşyerinde Güvenlik" Projesi kapsamında proje iştirakçileri olan Sivas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Sivas Elektrikçiler Odasına bağlı işyerlerinde çalışanlara da Sanal Gerçeklik Laboratuvarı’nda iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilecek. Bu çalışmalarla okulsanayi iş birliğinin geliştirilmesi de hedefleniyor.



