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Bir köy daha karantinaya alındı Sivas'ın Suşehri ilçesi Bostancık köyü, Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

İHA

Sivas'ın Suşehri ilçesi Bostancık köyü, Covid19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Bir köy daha karantinaya alındı Sivas'ın Suşehri ilçesi Bostancık köyü, Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Sivas'ın Suşehri ilçesi Bostancık köyü, Covid19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Sivas Valiliği sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İlimiz Suşehri ilçesi Bostancık köyü için İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca karantina kararı alınarak, 22.11.2020 tarih ve 00.01 saat itibariyle köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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