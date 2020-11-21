Bir köy daha karantinaya alındı Sivas'ın Suşehri ilçesi Bostancık köyü, Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

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Sivas'ın Suşehri ilçesi Bostancık köyü, Covid19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Sivas Valiliği sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İlimiz Suşehri ilçesi Bostancık köyü için İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca karantina kararı alınarak, 22.11.2020 tarih ve 00.01 saat itibariyle köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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