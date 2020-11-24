Yeni doğmuş bebek, boş arsaya terk edildi (3)

KADININ BEBEĞİ GÖTÜRME ANI KAMERADA
Sivas'ta sabah saatlerinde boş arsada bulunan ve hastanede hayatını kaybeden bebekle ilgili yeni görüntülere ulaşıldı. Gözaltına alınan ve henüz kimliği açıklanmayan kadının bebeği binadan çıkarışı ve elinde boş battaniye ile dönüşü görüntülerine ulaşıldı. Uluanak Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir apartmandan çıktığı görülen kadının saat 06.00 sıralarında kucağında bebek ile ilerlediği ve kısa süre sonra elinde boş bebek battaniyesi ile geri döndüğü görüldü. Bu görüntülerden yola çıkılarak gözaltına alınan ve Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli kadın sorguya alındı.Arife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN
2020-11-24 12:18:18
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