Sivasspor Başkanı Otyakmaz’ın acı günü

DG Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz’ın amcası Ömer Otyakmaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kırmızıbeyazlı kulüpten konu ile ilgili yapılan açıklamada, başkan Otyakmaz’ın amcasının vefat ettiği duyuruldu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Sevgili Başkanımız Mecnun Otyakmaz'ın amcası Ömer Otyakmaz'ın uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Ömer Otyakmaz'a yüce Allah'tan rahmet; başta Başkanımız Mecnun Otyakmaz olmak üzere, yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz. Merhumun cenazesi yarın (25 Kasım Çarşamba) öğlen namazını müteakip Doğanşar ilçesi Ortaköy defnedilecektir.”
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.