Sivasspor Başkanı Otyakmaz’ın acı günü

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DG Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz’ın amcası Ömer Otyakmaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kırmızıbeyazlı kulüpten konu ile ilgili yapılan açıklamada, başkan Otyakmaz’ın amcasının vefat ettiği duyuruldu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Sevgili Başkanımız Mecnun Otyakmaz'ın amcası Ömer Otyakmaz'ın uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Ömer Otyakmaz'a yüce Allah'tan rahmet; başta Başkanımız Mecnun Otyakmaz olmak üzere, yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz. Merhumun cenazesi yarın (25 Kasım Çarşamba) öğlen namazını müteakip Doğanşar ilçesi Ortaköy defnedilecektir.”

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