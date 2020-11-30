Ölmek üzere olan tilkiyi, kalp masajıyla hayata tutundurdu Sivas’ın Akıncılar ilçesi Göllüce köyünde buzlu kaplı su kanalında mahsur kalan tilki, ölmek üzereyken vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Ölmek üzere olan tilki, vatandaşların yaptığı kalp masajıyla hayata tutundu.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ölmek üzere olan tilkiyi, kalp masajıyla hayata tutundurdu Sivas’ın Akıncılar ilçesi Göllüce köyünde buzlu kaplı su kanalında mahsur kalan tilki, ölmek üzereyken vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Ölmek üzere olan tilki, vatandaşların yaptığı kalp masajıyla hayata tutundu.

İHA

Ölmek üzere olan tilkiyi, kalp masajıyla hayata tutundurdu Sivas’ın Akıncılar ilçesi Göllüce köyünde buzlu kaplı su kanalında mahsur kalan tilki, ölmek üzereyken vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Ölmek üzere olan tilki, vatandaşların yaptığı kalp masajıyla hayata tutundu.

Sivas’ın Akıncılar ilçesi Göllüce köyünde buzlu kaplı su kanalında mahsur kalan tilki, ölmek üzereyken vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Ölmek üzere olan tilki, vatandaşların yaptığı kalp masajıyla hayata tutundu.
Sivas'ın Akıncılar ilçesi Göllüce köyünden geçip Hidro Elektrik Santraline giden su kanalı dondurucu soğuğun etkisiyle buzla kaplandı. Bir tilkiyse girdiği kanalda buz tabakasının kırılmasıyla mahsur kaldı. Çevreden geçen köylüler mahsur kalan tilkiyi fark etti. Köy sakinleri tilkiyi bulunduğu yerden çıkartmak için buz tabakasını kırdı. Köy sakinleri tel çitleri tutan kazığa ip bağlayarak kanala girdi ve mahsur kalan tilkiyi kurtardı. Vatandaşlar, donmak üzere olan tilkiyi yaktıkları ateşle ısıtıp kalp masajı yaparak hayata tutundurdu. Tilki için düzenlenen kurtarma operasyonu Yüksel Keleş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kurtarma çalışması sırasında bir vatandaşın ‘ Tavuklarımı yiyen tilkiyi kurtaracağımda bu yaşıma kadar hiç aklıma gelmezdi’ demesi dikkat çekti.

Yaşaması için kalp masajı yaptılar
Donmak üzere olan tilkiye kalp masajı yapan Yüksel Keleş, “Bu kanalın amacı elektrik üretmek ve araziyi sulamak. Çevresi de tellerle çevrili, insanların ve hayvanların girmemesi için. Fakat, yabani hayvanlar su içmek ve kanalda bulunan balıkları avlamak için bu suya giriyorlar. Biraz önce bu bölgede gezerken görmüş olduğunuz suyun içerisine tilki girmiş. Buzun üzerinde giderken şu gördüğünüz yerde buz bitiyor, bittikten sonrada suyun içerisine saplanmış. Bu bölgeden buzu kırdığımız alana kadar hayvan çırpındı, buzun altında kaldı. Bizde çıkardık, ateşi yaktık. Hayvana kalp masajı yaptık, biraz kendine gelmeye başladı. Çok güzel bir tilki. Kurutup, kurtarabilirsek doğaya tekrar salacağız. İnşallah kurtarırız“ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivas’ta okul öncesi eğitimde uzaktan eğitime geçildi Sivas’ta Covid-19 tedbirleri kapsamında resmi anaokulu, anasınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim öğretimde uzaktan eğitime geçildi.
YEREL HABERLER Sivas’ta okul öncesi eğitimde uzaktan eğitime ...
Sivasspor’da Yatabare’den müjdeli haber!
YEREL HABERLER Sivasspor’da Yatabare’den müjdeli haber!
2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 - GMG Kastamonuspor: 0
YEREL HABERLER 2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 - GMG Kastamonuspor: 0
Sivasspor, Göztepe maçına hazır
YEREL HABERLER Sivasspor, Göztepe maçına hazır
Demir Grup Sivasspor, Göztepe maçına hazır
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor, Göztepe maçına hazır
Çit demiri hırsızlığına jandarmadan suçüstü
YEREL HABERLER Çit demiri hırsızlığına jandarmadan suçüstü
Kazık çalarken yakalandılar Sivas’ta Orman Müdürlüğüne ait demir kazıkları çalarken suçüstü yakalanan iki kişi jandarma tarafından gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kazık çalarken yakalandılar Sivas’ta Orman ...
7 ay sürdü, 52 bin 300 parça kullandı, gören hayran kalıyor Nazım Bali’nin eşi için 52 bin 300 kibrit çöpü kullanarak 7 ay 3 günde yaptığı cami maketini görenler hayran kalıyor
YEREL HABERLER 7 ay sürdü, 52 bin 300 parça kullandı, gören hayran ...
Kış aylarının vazgeçilmeziydi, pandemide talepler patladı Sivas’ta kış aylarında oldukça sık tercih edilen kış çayına korona virüsü nedeniyle talep arttı
YEREL HABERLER Kış aylarının vazgeçilmeziydi, pandemide talepler ...
Sivasspor’da kaleci Muammer korona virüsü atlattı!
YEREL HABERLER Sivasspor’da kaleci Muammer korona virüsü atlattı!
Sivasspor ile Göztepe 15. randevuda
YEREL HABERLER Sivasspor ile Göztepe 15. randevuda
Sivasspor'da Göztepe maçı öncesi yeni koronavirüs vakaları
YEREL HABERLER Sivasspor'da Göztepe maçı öncesi yeni koronavirüs ...
Sivasspor’da 3 kişi korona virüse yakalandı
YEREL HABERLER Sivasspor’da 3 kişi korona virüse yakalandı
Sivas'ın Şahabettin dedesi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Sivas'ın Şahabettin dedesi son yolculuğuna uğurlandı
Sivas'ta zincirleme kaza: 1'i ağır, 7 yaralı
YEREL HABERLER Sivas'ta zincirleme kaza: 1'i ağır, 7 yaralı
Sivas’ın sevilen dedesi son yolculuğuna uğurlandı Sivas’ta tedavi gördüğü hastaneden hayatını kaybeden ve halk arasında Şehabettin dede olarak bilinen Şehabettin Açık, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Sivas’ın sevilen dedesi son yolculuğuna ...
“Sivas’ın markası olacak” “Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Stratejik Plan Dış Paydaş Çalıştayı” gerçekleştirildi. Kurumun 2022 - 2026 yılları arasında yürüteceği çalışmaların masaya yatırıldığı çalıştayın açılışında konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, “Bilim ve Teknoloji Üniversitemizin her türlü programına katılıp destek sağlayarak emekleme döneminden yürüme dönemine, yürüme döneminden de koşma dönemine hızlı bir şekilde geçmesini istiyorum. İnşallah Sivas’ın gelecekte markası ve değer üreten bir kurumu olacak” dedi.
YEREL HABERLER “Sivas’ın markası olacak” “Sivas Bilim ve Teknoloji ...
Yoldan çıkıp üçüncü bir araca da çarptı; 7 yaralı
YEREL HABERLER Yoldan çıkıp üçüncü bir araca da çarptı; 7 yaralı
Uzmanı uyardı: “Dijital kölelik kapıda” Doç. Dr. Tuncay Dilci, Dijital kokaine dikkat çekip, dijital köleliğin kapıda olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “dijital faşizm” uyarısının büyük önem taşıdığını söyledi
YEREL HABERLER Uzmanı uyardı: “Dijital kölelik kapıda” Doç. Dr. ...
Annesi terzi olursun dedi, 62 yıldır terzilik yapıyor Sivas’ta annesi tarafından terzi olması istenen 74 yaşındaki Hilmi Arslan, annesinin isteği üzerine başladığı mesleğini 62 yıldır sürdürüyor
YEREL HABERLER Annesi terzi olursun dedi, 62 yıldır terzilik ...
Kızılırmak'ı besleyen dere tamamen kurudu
YEREL HABERLER Kızılırmak'ı besleyen dere tamamen kurudu
Suriyeli bebek için seferber oldular Sivas İl Müftülüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Göç ve Manevi Destek Koordinatörlüğü; kalça çıkığı, ayaklarında ortopedik engeli ve gözlerinde katarakt rahatsızlığı bulunan 6 aylık Suriyeli Şam El Hadi Rakka’nın sağlığına kavuşması için harekete geçti.
YEREL HABERLER Suriyeli bebek için seferber oldular Sivas İl ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X