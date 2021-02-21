Sivasspor’da maç sonu büyük sevinç

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Kayserispor’u 20 yenerek haftayı galibiyetle tamamlayan DG Sivasspor'da futbolcular, sevinçlerini boş tribünlere giderek yaşadı.

Sivasspor, Süper Lig’in 26. haftasında sahasında karşılaştığı Kayserispor’u 20 mağlup etti. Sahadan 3 puanla ayrılan Yiğidolar, müsabakanın son düdüğünün çalınmasının ardından büyük sevinç yaşadı. Futbolcular boş tribünlere giderek alkış tuttular. Kırmızıbeyazlı oyuncular, galibiyet fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Sivassporlu futbolcular daha sonra yöneticilerin alkışları eşliğinde soyunma odasına uğurlandı.

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